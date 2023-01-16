Объем торгов на «СПБ бирже» упал в 2022 году в три раза

Объем торгов на «СПБ бирже» упал в 2022 году в три разаНо площадка обещает завершить год с прибылью, хотя не все верят в такой результат
Оборот торгов иностранными бумагами на «СПБ бирже» по итогам 2022 г. упал в 3,2 раза по сравнению с предыдущим годом и составил $122,19 млн, сообщила площадка на своем сайте. Количество сделок с иностранными акциями и депозитарными расписками сократилось на 67% до $114,92 млн.
Но, несмотря на падение объемов, биржа рассчитывает на то, что закончит 2022 г. с прибылью.
Стоимость акций «СПБ биржи» после публикации новости выросли более чем на 22% до 147,8 руб. за бумагу. Позднее их цена скорректировалась до 139,7 руб. (+15% от закрытия прошлого дня).
Как биржа закончила 2022 год
Количество среднедневных сделок в 2022 г. немного превысило 450 000 (1,38 млн годом ранее). Среднемесячный объем торгов составил $10,18 млрд, а среднедневной объем – $0,49 млрд. Объем средней сделки оставил $1063 ($1132 в 2021 г.). При этом число счетов с позициями по ценным бумагам увеличилось на 11,05% и составило 1,78 млн. Количество активных счетов сократилось на 76,41% до 191 330.
Доля 20 самых популярных ценных бумаг по объему торгов составила 48,45% (48,53% по итогам 2021 г.). В лидерах оказались бумаги Tesla (14,77% от общего объема торгов в 2022 г.), NVIDIA (4,98%), Alibaba (3,54%), Apple (2,98%) и Coinbase (2,85%).
Снижение объема торгов площадка объяснила несколькими факторами. Среди них блокировка ЕС части клиентских и собственных активов «СПБ банка», хранящихся в попавшем под санкции НРД. Также на обороты повлияли новые ограничения Банка России – с 1 октября 2022 г. неквалифицированным инвесторам запрещено покупать бумагами компаний из недружественных юрисдикций.
Сопоставимый с 2022 г. объем торгов у «СПБ биржи» был по итогам 2020 г. ($167,29 млн). Прибыль в тот год составила около $20 млн. По грубым подсчетам, учитывая сокращение оборота и расходы, прибыль в 2022 г. должна быть в районе $15 млн, предполагает директор департамента по работе с акциями УК «Система капитал» Константин Асатуров.
Ранее основной заработок «СПБ биржи» приходился на услуги и комиссии, но по итогам 2022 г. он будет формироваться процентными доходами, предполагает аналитик УК «Ингосстрах-инвестиции» Артем Аутлев. Основную сумму средств, полученных на IPO в ноябре 2021 г., биржа могла разместить в краткосрочные рублевые инструменты под доходность, сопоставимую с ключевой ставкой ЦБ, полагает эксперт. Также небольшую процентную маржу «СПБ биржа» может зарабатывать с размещения клиентских средств, продолжает Аутлев. Учитывая существенную волатильность ключевой ставки, процентные доходы биржи могли значительно вырасти по сравнению с показателями 2021 г., объясняет он. Таким образом, по итогам 2022 г. биржа может показать положительный финансовый результат за счет роста процентных доходов и сокращения расходов, резюмирует аналитик.
Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов считает маловероятным сохранение прибыльности по итогам всего 2022 г. на фоне того удара, который был нанесен по бирже во втором полугодии. По его мнению, даже если компания просто вышла в ноль, это уже очень хороший результат. Додонов полагает, что именно ограничения ЦБ для неопытных инвесторов нанесли наиболее сильный удар по бизнесу площадки.
Планы на 2023 год
Скорее всего, в 2022 г. преобладали продажи, рассуждает Асатуров, поэтому сохранить даже объемы прошлого года в 2023 г. будет проблематично. Но «СПБ биржа» может приблизиться к показателям за счет Гонконга, с которым у нее пока получается хорошо налаживать связи в отличие от других российских игроков. С ним согласен Додонов – количество доступных инструментов в этом сегменте в декабре увеличилось до 79, а в 2023 г. биржа намерена их нарастить до 500. За счет сотрудничества с биржами других юрисдикций (биржа ранее заявляла о Мексике, Бразилии, Индии и ЮАР) площадка может занять свою нишу, предлагая локальным инвесторам диверсифицировать свои вложения в российские активы, продолжает Асатуров.
Биржа намерена начать торги расчетными деривативами на международные ценные бумаги, развивать биржевой рынок цифровых финансовых активов. Но пока трудно сказать, к какому результату это приведет, отмечает Додонов. Но он не исключает вероятность того, что площадке удастся «возродиться из пепла», не в последнюю очередь благодаря менеджменту.
Квалифицированные инвесторы в основном сейчас торгуют зарубежными активами либо самостоятельно через иностранные юрисдикции, либо через управляющие компании с международным присутствием, отмечает эксперт. Поэтому фокус биржи будет смещен на продвижение иностранных акций для неопытных трейдеров, делает вывод Асатуров.
Прошлому успеху (рост оборотов биржи в 2020 г. увеличился в 10 раз) биржа обязана пандемии и крупным брокерам по работе с розницей, ключевым из которых был «Тинькофф инвестиции». С февраля 2022 г. Мосбиржа перестала публиковать данные по количеству клиентов в разрезе брокеров, но по итогам января через «Тинькофф инвестиции» торговали свыше 9,2 млн клиентов, или 32% от общего количества клиентов, зарегистрированных на бирже. Именно этот брокер активно стимулировал инвестирование средств физлиц в иностранные акции, говорит эксперт, поэтому успех 2023 г. будет зависеть от того, насколько активно брокеры включатся в продвижение гонконгских акций, а также бумаг тех юрисдикций, куда планирует отправиться биржа.
На успех «СПБ биржи» должны повлиять, по мнению Асатурова, три фактора: активный маркетинг профучастников, перспективы китайской экономики в целом и отсутствие новых ограничений от ЦБ. Еще один маловероятный, но все же существующий риск – вторичные санкций для гонконгской биржи, считает управляющий. С большой вероятностью в случае принуждения и угроз со стороны Запада Гонконг сделает выбор в пользу западных инвесторов в ущерб потери российских, предупреждает он.