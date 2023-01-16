Объем торгов на «СПБ бирже» упал в 2022 году в три раза

Скорее всего, в 2022 г. преобладали продажи, рассуждает Асатуров, поэтому сохранить даже объемы прошлого года в 2023 г. будет проблематично. Но «СПБ биржа» может приблизиться к показателям за счет Гонконга, с которым у нее пока получается хорошо налаживать связи в отличие от других российских игроков. С ним согласен Додонов – количество доступных инструментов в этом сегменте в декабре увеличилось до 79, а в 2023 г. биржа намерена их нарастить до 500. За счет сотрудничества с биржами других юрисдикций (биржа ранее заявляла о Мексике, Бразилии, Индии и ЮАР) площадка может занять свою нишу, предлагая локальным инвесторам диверсифицировать свои вложения в российские активы, продолжает Асатуров.