Минфин предложил разрешить расчеты через платежные системы из дружественных стран

По его словам, предложение распространено от имени директора департамента финансовой политики министерства Ивана Чебескова, собеседник «Ведомостей» знаком с текстом письма. Об этом документе известно еще двум источникам «Ведомостей» – близкому к крупной российской компании и собеседнику в правительстве. К письму Чебескова прикреплен текст проекта президентского указа, которым предполагается снятие ограничений на оплату с помощью электронных средств платежа (ЭСП) иностранных провайдеров из дружественных стран. В пояснении к предложениям сказано, что у бизнес-сообщества появилась потребность снятия ограничений: его представители считают, что с учетом складывающейся международной практики электронной торговли валютное законодательство России ставит участников внешнеторговой деятельности в неравные условия с нерезидентами.