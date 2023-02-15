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Минфин предложил разрешить расчеты через платежные системы из дружественных стран

С 2021 года использование иностранных электронных кошельков в коммерческих целях запрещено
Михаил Кузнецов
Резидентам разрешат переводить иностранную валюту нерезидентам, физлицам и юрлицам, через электронный кошелек без открытия счета, если поставщик платежных услуг из Евразийского экономического союза или списка дружественных стран / Shamil Zhumatov / Reuters

Минфин провел опрос среди крупнейших российских бизнесменов по поводу их интереса к использованию иностранных платежных систем из дружественных стран для личных и корпоративных расчетов, в том числе трансграничных (с 2021 г. проводить оплату с помощью иностранных электронных кошельков в коммерческих целях запрещено). Об этом «Ведомостям» рассказал близкий к правительству источник.

По его словам, предложение распространено от имени директора департамента финансовой политики министерства Ивана Чебескова, собеседник «Ведомостей» знаком с текстом письма. Об этом документе известно еще двум источникам «Ведомостей» – близкому к крупной российской компании и собеседнику в правительстве. К письму Чебескова прикреплен текст проекта президентского указа, которым предполагается снятие ограничений на оплату с помощью электронных средств платежа (ЭСП) иностранных провайдеров из дружественных стран. В пояснении к предложениям сказано, что у бизнес-сообщества появилась потребность снятия ограничений: его представители считают, что с учетом складывающейся международной практики электронной торговли валютное законодательство России ставит участников внешнеторговой деятельности в неравные условия с нерезидентами.

В Минфине попросили бизнесменов представить свои предложения до 6 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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