Чистая прибыль МКБ в 2022 году упала в 3,5 раза

Чистая прибыль МКБ в 2022 году упала в 3,5 разаОтчисления в резервы выросли втрое, а процентные и комиссионные доходы сократились
Чистая прибыль Московского кредитного банка (МКБ) в кризисном 2022 г. упала в 3,5 раза — с 26,2 млрд до 7,5 млрд руб., следует из сокращенной отчетности кредитной организации по МСФО.
Отчисления в резервы на возможные потери выросли в 3 раза и достигли 25,9 млрд руб.
Чистые процентные доходы банка сократились за год на 22% до 62 млрд, а с учетом резервов этот показатель упал в два раза, составив 36 млрд руб. Чистые комиссионные доходы банка составили 14,3 млрд руб. и сократились год к году на 14,8%, следует из отчетности.
Операционные доходы сократились на 30% до 43,44 млрд руб. При этом прочие расходы снизились в сравнении с 2021 г. в 32 раза – они составили чуть более 500 млн руб. против 17,4 млрд руб. годом ранее. А непроцентный доход (Non-interest income) составил 7,3 млрд руб., тогда как в 2021 г. по этой статье у банка было 9,34 млрд руб. расходов. Этот показатель – чистый комиссионный доход минус чистое обесценение финансовых активов и обязательств и прочие операционные расходы, поясняет управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. По его словам, потери от обесценения финансовых активов (6,4 млрд руб.) у банка сопоставимы с комиссионными расходами (6,1 млрд руб.).
Операционные расходы банка, наоборот, выросли почти до 35 млрд руб.: 21,9 млрд руб. ушло на зарплаты сотрудникам (+12%) и 10,9 млрд руб. - на административные траты (+34%).
Активы МКБ за 2022 г. выросли на 16% до почти 4 трлн руб. Кредитный портфель в общей сложности увеличился на 37,5% и достиг 1,8 трлн руб. Портфель кредитов гражданам вырос на 22,3% до почти 197 млрд руб., корпоративным клиентам — на 40% до 1,6 трлн руб.
Депозиты клиентов также показали рост за 2022 г. Средства физлиц увеличились на 5% и достигли 594 млрд руб., компаний – на 26,6% до 1,8 трлн руб.
Собственный капитал банка сократился на 3% до 273,8 млрд руб.
МКБ находится под блокирующими санкциями Великобритании, ЕС, США и ряда других стран. Под европейские ограничения банк попал в декабре 2022 г., а в SDN-лист – в феврале этого года. Летом МКБ наряду с другими банками отключили от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.
Отчетность МКБ подписана Николаем Каторжановым в должности предправления банка – в июне 2022 г. он был назначен временно исполняющим обязанности. До этого 10 лет банком руководил Владимир Чубарь, который вышел на работу советником генерального директора концерна «Россиум».
Ранее свои финансовые показатели за 2022 г. по МСФО раскрыл Росбанк: его чистая прибыль составила 4,9 млрд руб., что на 75% меньше по сравнению с 2021 г. (19,6 млрд руб.). О результатах отчитались Сбербанк и «Тинькофф банк» (попал под санкции в феврале). Прибыль крупнейшего банка страны в 2022 г. упала в 4,6 раза до 270,5 млрд руб. Чистая прибыль группы «Тинькофф» сократилась за 2022 г. более чем втрое – с 63,37 млрд до 20,8 млрд руб.
Совкомбанк опубликовал отчетность по РСБУ по итогам 2022 г.: чистая прибыль банка снизилась в 3,2 раза до 14,2 млрд руб.
Финансовый результат всего банковского сектора упал в 12 раз в сравнении с 2021 г. до 203 млрд руб., оказавшись на семилетнем минимуме.