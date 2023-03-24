Чистая прибыль МКБ в 2022 году упала в 3,5 раза

Операционные доходы сократились на 30% до 43,44 млрд руб. При этом прочие расходы снизились в сравнении с 2021 г. в 32 раза – они составили чуть более 500 млн руб. против 17,4 млрд руб. годом ранее. А непроцентный доход (Non-interest income) составил 7,3 млрд руб., тогда как в 2021 г. по этой статье у банка было 9,34 млрд руб. расходов. Этот показатель – чистый комиссионный доход минус чистое обесценение финансовых активов и обязательств и прочие операционные расходы, поясняет управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. По его словам, потери от обесценения финансовых активов (6,4 млрд руб.) у банка сопоставимы с комиссионными расходами (6,1 млрд руб.).