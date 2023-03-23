Объем новых корпоративных облигаций может превысить 1 трлн во II квартале

В 2022 г. компании разместили 4,53 трлн руб. новых облигаций, следует из обзора: это в 1,53 раза больше показателя 2021 г. без учета бумаг с периодом обращения менее 182 дней. При этом больше половины всей суммы – 2,46 трлн руб. – пришлось на последний квартал, когда корпоративные заемщики начали активно выпускать замещающие облигации (клоны бумаг, обращающихся на западных биржах, – инструмент потребовался из-за блокировки активов).