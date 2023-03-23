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Объем новых корпоративных облигаций может превысить 1 трлн во II квартале

Драйвером станут потребность в рефинансировании и замещающие бумаги
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости

Объем выпуска новых корпоративных облигаций во II квартале может превысить 1 трлн руб., если в геополитике не появятся черные лебеди. Такую оценку в своем обзоре приводит рейтинговое агентство АКРА (есть у «Ведомостей»).

В 2022 г. компании разместили 4,53 трлн руб. новых облигаций, следует из обзора: это в 1,53 раза больше показателя 2021 г. без учета бумаг с периодом обращения менее 182 дней. При этом больше половины всей суммы – 2,46 трлн руб. – пришлось на последний квартал, когда корпоративные заемщики начали активно выпускать замещающие облигации (клоны бумаг, обращающихся на западных биржах, – инструмент потребовался из-за блокировки активов).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных