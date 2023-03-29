Убыток ЦБ от продажи «ФК Открытие» и Минбанка составил 382,2 млрд рублей

Убыток ЦБ от продажи «ФК Открытие» и Минбанка составил 382,2 млрд рублейИтоговый убыток Банка России оказался рекордным в 2022 году и превысил 720 млрд рублей
Убыток Банка России в кризисном 2022 г. составил 722 млрд руб. – он вырос в 27,4 раза по сравнению с годом ранее, следует из годового отчета Центробанка. Последний раз регулятор получил рекордный убыток в размере 435,3 млрд руб. в 2017 г., когда на санацию ушли три крупные частные группы – Промсвязьбанк, «ФК Открытие» и Бинбанк.
Убыточность ЦБ обусловлена ростом расходов в 2,3 раза – они достигли рекордных 1,3 трлн руб.
Отрицательный результат Банка России в основном сложился за счет чистых расходов по операциям с ценными бумагами, говорится в отчетности: они составили 671 млрд руб., тогда как годом ранее по этой статье расходов не было вообще.
Больше половины – 382,244 млрд руб. – сложилось из-за убытка от сделки по продаже акций «ФК Открытие» и внесения акций Минбанка в качестве имущественного взноса в АСВ. ЦБ продал ФК Открытие» ВТБ в декабре за 340 млрд руб., а Минбанк передал за 1 рубль при том, что первоначальная стоимость 100% акций была 166,3 млрд руб., указано в отчетности.
Вторая причина роста чистых расходов – переоценка по справедливой стоимости долговых обязательств иностранных эмитентов на 315 млрд руб. в связи с повышением доходности и снижением цен по ним, пишет ЦБ в отчетности.
Свой вклад в рост расходов внесли и процентные платежи – они выросли в 2 раза и достигли 383 млрд руб.
Доходы Банка России за 2022 г. выросли скромнее – прибавив всего 10 млрд руб., они составили 541,2 млрд руб. Больше всего увеличились процентные доходы – они превысили 525,3 млрд руб., показав рост более чем на 70%.
В банковском секторе в целом в 2022 г. сохранялся структурный профицит ликвидности, но у отдельных игроков был дополнительный спрос на нее: предоставленные ЦБ кредиты и депозиты выросли за 2022 г. на 63% до 4,7 трлн руб.
Выход Банка России из капиталов санируемых банков привел к тому, что ценные бумаги на балансе сократились за год более чем в 2 раза – с 972,2 млрд до 469,5 млрд руб. на конец 2022 г. Активы в инвалюте и драгметаллах из-за укрепления рубля (к доллару– на 5,3%, к евро – на 10%) сократились на 6,2 трлн до 39 трлн руб. В итоге все активы Банка России, несмотря на рост кредитов, сократились за весь 2022 г. на 10% до 47,2 трлн руб.
В свою очередь, средства на счетах в ЦБ сократились на 19,5% и составили 15,4 трлн руб. Это произошло из-за снижения средств правительства с 12,3 трлн до 7 трлн руб., которые (прежде всего через ФНБ) власти использовали для финансирования дефицита бюджета и инвестирования в экономику России. В целом в течение 2022 г. обязательства регулятора сократились на 4,8% до 34,5 трлн руб.
Чистые расходы на создание резервов у ЦБ сократились до 3,6 млрд руб. против 172,1 млрд руб. годом ранее.