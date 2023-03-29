Убыток ЦБ от продажи «ФК Открытие» и Минбанка составил 382,2 млрд рублей

Выход Банка России из капиталов санируемых банков привел к тому, что ценные бумаги на балансе сократились за год более чем в 2 раза – с 972,2 млрд до 469,5 млрд руб. на конец 2022 г. Активы в инвалюте и драгметаллах из-за укрепления рубля (к доллару– на 5,3%, к евро – на 10%) сократились на 6,2 трлн до 39 трлн руб. В итоге все активы Банка России, несмотря на рост кредитов, сократились за весь 2022 г. на 10% до 47,2 трлн руб.