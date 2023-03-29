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Финансы

Убыток ЦБ от продажи «ФК Открытие» и Минбанка составил 382,2 млрд рублей

Итоговый убыток Банка России оказался рекордным в 2022 году и превысил 720 млрд рублей
Екатерина Литова
Евгений Разумный / Ведомости

Убыток Банка России в кризисном 2022 г. составил 722 млрд руб. – он вырос в 27,4 раза по сравнению с годом ранее, следует из годового отчета Центробанка. Последний раз регулятор получил рекордный убыток в размере 435,3 млрд руб. в 2017 г., когда на санацию ушли три крупные частные группы – Промсвязьбанк, «ФК Открытие» и Бинбанк.

Убыточность ЦБ обусловлена ростом расходов в 2,3 раза – они достигли рекордных 1,3 трлн руб.

Отрицательный результат Банка России в основном сложился за счет чистых расходов по операциям с ценными бумагами, говорится в отчетности: они составили 671 млрд руб., тогда как годом ранее по этой статье расходов не было вообще. 

Больше половины – 382,244 млрд руб. – сложилось из-за убытка от сделки по продаже акций «ФК Открытие» и внесения акций Минбанка в качестве имущественного взноса в АСВ. ЦБ продал ФК Открытие» ВТБ в декабре за 340 млрд руб., а Минбанк передал за 1 рубль при том, что первоначальная стоимость 100% акций была 166,3 млрд руб., указано в отчетности.

Вторая причина роста чистых расходов – переоценка по справедливой стоимости долговых обязательств иностранных эмитентов на 315 млрд руб. в связи с повышением доходности и снижением цен по ним, пишет ЦБ в отчетности. 

Свой вклад в рост расходов внесли и процентные платежи – они выросли в 2 раза и достигли 383 млрд руб. 

Доходы Банка России за 2022 г. выросли скромнее – прибавив всего 10 млрд руб., они составили 541,2 млрд руб. Больше всего увеличились процентные доходы – они превысили 525,3 млрд руб., показав рост более чем на 70%.

В банковском секторе в целом в 2022 г. сохранялся структурный профицит ликвидности, но у отдельных игроков был дополнительный спрос на нее: предоставленные ЦБ кредиты и депозиты выросли за 2022 г. на 63% до 4,7 трлн руб.

Выход Банка России из капиталов санируемых банков привел к тому, что ценные бумаги на балансе сократились за год более чем в 2 раза – с 972,2 млрд до 469,5 млрд руб. на конец 2022 г. Активы в инвалюте и драгметаллах из-за укрепления рубля (к доллару– на 5,3%, к евро – на 10%) сократились на 6,2 трлн до 39 трлн руб. В итоге все активы Банка России, несмотря на рост кредитов, сократились за весь 2022 г. на 10% до 47,2 трлн руб.

В свою очередь, средства на счетах в ЦБ сократились на 19,5% и составили 15,4 трлн руб. Это произошло из-за снижения средств правительства с 12,3 трлн до 7 трлн руб., которые (прежде всего через ФНБ) власти использовали для финансирования дефицита бюджета и инвестирования в экономику России. В целом в течение 2022 г. обязательства регулятора сократились на 4,8% до 34,5 трлн руб.

Чистые расходы на создание резервов у ЦБ сократились до 3,6 млрд руб. против 172,1 млрд руб. годом ранее. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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