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Финансы

Глава товарно-сырьевой биржи не увидел спроса на цифровые активы

Но торговать ими лучше на традиционных площадках, предложил Алексей Рыбников
Михаил Кузнецов
Евгений Разумный / Ведомости

Цифровые финансовые активы (ЦФА) не востребованы на российском рынке, считает президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников.

На тему запуска ЦФА на тот или иной базовый актив проходят множество встреч и переговоров, но представители биржи «пока не увидели ни одного более-менее интересного, серьезного проекта с цифровыми товарами, который имело бы смысл раскручивать в рамках деятельности торговой площадки», заявил он в интервью «Ведомостям».

Менеджмент «смотрит математику торговли цифровыми активами», отметил Рыбников. Пока, по его словам, она не свидетельствует об интересе к ЦФА.

Нет и ответа на «базовый вопрос», почему нужно выбрать цифровые активы, а не классические фьючерсы. «Если мы говорим о ЦФА как об обещании в будущем произвести товар, то для этого есть фьючерсный рынок», — считает руководитель товарно-сырьевой биржи.

Тем не менее на бирже ждут появления закона, который бы позволил допустить к биржевым торгам токены на традиционные финансовые активы.

Хорошим примером использования технологии блокчейн Рыбников называет два проекта на рынке североморской нефти. По его словам, с их помощью оцифровали достаточно узкие области – пост-трейд и расчеты между участниками. Но по оцифровке самой торговли нефтью ни одного успешного проекта в мире нет, уверяет Рыбников. Идеи с цифровыми активами у других бирж он называет экспериментами.

«Когда речь зашла об организации торговли цифровыми активами, мы сразу сказали, что не надо создавать новые регуляторные сущности и платформы, давайте примем решение, что организация торговли – это биржа», – отметил Рыбников.

Закон о ЦФА заработал в России с начала 2021 г. Но ЦБ выдал первые лицензии на их выпуск только в феврале прошлого года. В декабре 2022 г. регулятор предложил допустить к биржевым торгам токены на традиционные финансовые активы. Для этого ЦБ необходимо согласовать законодательство и налогообложение по цифровым правам с другими инструментами.

Первая сделка с ЦФА состоялась в июле прошлого года – Росбанк купил цифровой токен на палладий на блокчейн-платформа Atomyze. В октябре эта же платформа выпустила первый ЦФА на корзину драгметаллов. В нее вошли золото, серебро, платина, палладий, родий, иридий и рутений. В ноябре на платформе Atomyze физлица впервые смогли купить ЦФА на палладий. Ими стали клиенты «Открытие инвестиций».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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