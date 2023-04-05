Глава товарно-сырьевой биржи не увидел спроса на цифровые активы

Закон о ЦФА заработал в России с начала 2021 г. Но ЦБ выдал первые лицензии на их выпуск только в феврале прошлого года. В декабре 2022 г. регулятор предложил допустить к биржевым торгам токены на традиционные финансовые активы. Для этого ЦБ необходимо согласовать законодательство и налогообложение по цифровым правам с другими инструментами.