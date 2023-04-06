Менеджмент Positive Technologies рекомендовал дополнительные дивиденды

Рынок ожидал сильные результаты после публикации предварительных данных за год, говорит аналитик «Тинькофф инвестиций» Ляйсян Хусяинова. Она обращает внимание, что компания достигла амбициозной цели по ежегодному удвоению бизнеса. При этом Positive продолжает активно инвестировать в разработку новых продуктов и доработку существующих, отмечает она. R&D (research and development, исследование и развитие) расходы по итогам года выросли на 48%. Динамика новых показателей EBITDAC и NIC тоже впечатляющая с соответствующим ростом рентабельности бизнеса. Компании также удалось снизить долговую нагрузку до в 0,1x – это рекордно низкий показатель, резюмировала Хусяинова.