Менеджмент Positive Technologies рекомендовал дополнительные дивиденды

Менеджмент Positive Technologies рекомендовал дополнительные дивидендыПосле успешного 2022 года рынок будет пристально следить за траекторией выручки и прибыли компании
Российский компания в сфере информационной безопасности Positive Technologies (PT) отчиталась по международным стандартам (МСФО) за 2022 г. Выручка увеличилась на 94,6%, до 13,8 млрд руб., а чистая прибыль – в три раза и достигла 6 млрд руб.
Акционеры Positive Technologies утвердили первую часть дивидендов за 2022 г. в сумме 2,5 млрд руб. или 37,87 руб. на одну бумагу. Осуществить выплату компания планирует до конца апреля. Совет директоров компании также дополнительно рекомендовал вторую выплату в размере 1,25 млрд руб. или 18,94 руб. на одну бумагу. Окончательное решение будет принято 11 мая 2023 г.
В случае поддержки рекомендации акционерами компания по итогам 2022 г. выплатит в виде дивидендов 3,75 млрд руб. Это почти в три раза превышает общую сумму выплат 2021 г. (1,3 млрд руб.). Дивидендная политика компании допускает выплату дивидендов в размере до 100% чистой прибыли.
Положительные результаты компании были ожидаемыми – рыночные котировки отреагировали на новости сдержанно. К концу основной торговой сессии на Мосбирже стоимость бумаг компании снизилась на 0,1%, до 1 735 руб. С начала года акции PT выросли на 38%. Индекс Мосбиржи за это время вырос на 16%, а индекс инноваций, куда входит Positive, прибавил 33%.
Операционные показатели
EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) за год выросла в 2,5 раза, до 6,8 млрд руб. EBITDAC (EBITDA за вычетом капитализируемых расходов) выросла на +239%, до 5,2 млрд руб. NIC (чистая прибыль без учета капитализации расходов) выросла в 4 раза, до 5 млрд руб. Прибыль на акцию (EPS) увеличилась на 15,9% и составила 92,25 руб. Свободный денежный поток Positive Technologies составил 2,4 млрд руб.
Операционные расходы компании достигли 6,4 млрд руб., следует из отчетности – они выросли на 56%. Больше всего рост показали маркетинговые расходы – они выросли в 1,7 раз, до 3,1 млрд руб. Траты на исследования и разработки превысили 1,3 млрд руб., увеличившись за год на 48,4%.
Показатель чистый долг/EBITDA составил 0,1 против 0,6 годом ранее.
Количество клиентов компаниями с действующими лицензиями по состоянию на конец 2022 г. увеличилось на 9,3%, до 3347. Доля продаж крупным и средним корпоративным клиентам составила 99%. При этом количество клиентов, которым осуществлялись новые продажи, увеличилось на 20%, до 2733. Основной прирост произошел в категории крупных корпоративных клиентов: количество новых продаж в этом сегменте выросло на 35%.
В 2022 г. Positive создала платформу поиска уязвимостей Bug Bounty и запустила ряд разработок в кибербезопасности. Среди них коммерческая версия системы PT XDR (PT Extended Detection and Response), предназначенную для обнаружения киберугроз и реагирования на них. А также продукт для динамического сканирования и безопасности веб-приложений PT BlackBox.
Выше рынка
Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Булгаков называет результаты Positive Technologies ожидаемо хорошими. Он напоминает, что компания из-за фактора сезонности генерирует в IV квартале значительную часть выручки и прибыли. Сейчас, после того как компания показала значительный рост в 2022 г., рынок будет следить за дальнейшей траекторией выручки и прибыли компании, резюмирует эксперт. Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) полагают, что в текущих условиях спрос на продукты в области кибербезопасности будет расти.
Рынок ожидал сильные результаты после публикации предварительных данных за год, говорит аналитик «Тинькофф инвестиций» Ляйсян Хусяинова. Она обращает внимание, что компания достигла амбициозной цели по ежегодному удвоению бизнеса. При этом Positive продолжает активно инвестировать в разработку новых продуктов и доработку существующих, отмечает она. R&D (research and development, исследование и развитие) расходы по итогам года выросли на 48%. Динамика новых показателей EBITDAC и NIC тоже впечатляющая с соответствующим ростом рентабельности бизнеса. Компании также удалось снизить долговую нагрузку до в 0,1x – это рекордно низкий показатель, резюмировала Хусяинова.
После публикации отчетности аналитики Альфа-банка подтвердили позитивный взгляд на акции компании с рекомендацией «выше рынка». «Тинькофф инвестиции» сохраняют рекомендацию на покупку акций Positive Technologies с целевой ценой в 1 940 руб (+12,2% от текущей цены). Аналитики ПСБ рекомендуют покупать акции Positive Technologies с целью 2330 руб (+34,7%).