«Открытие инвестиции» запретит операции с недружественными валютами

С 28 апреля будет также запрещена покупка через брокера этих валют (как на биржевом, так и внебиржевом рынках), за исключением случаев задолженности клиентов перед брокером, причем сделать это будет возможно только при наличии голосового поручения. По этой причине брокер призывает инвесторов в случае наличия таких обязательств подумать о том, чтобы конвертировать их в рубли или юани.