«Открытие инвестиции» запретит операции с недружественными валютами

«Открытие инвестиции» запретит операции с недружественными валютамиОграничения вступят в силу 28 апреля
«Открытие инвестиции» с 28 апреля вводит ограничения на ряд операций с валютами недружественных государств, объясняя такие меры реакцией на «усиление санкционного давления». Об этом брокер сообщил на своем сайте в четверг.
Площадка перестанет обслуживать зачисления и выводы в швейцарских франках, сингапурских долларах, японских иенах, гонконгских долларах и казахстанских тенге. Представитель «Открытие инвестиций» не ответил на вопрос, почему среди валют гонконгские доллары и казахстанские тенге.
Недружественные валюты больше нельзя будет зачислять на брокерские счета, также компания запретит продажу в них ценных бумаг при наличии возможности сделать это через альтернативные валюты.
С 28 апреля будет также запрещена покупка через брокера этих валют (как на биржевом, так и внебиржевом рынках), за исключением случаев задолженности клиентов перед брокером, причем сделать это будет возможно только при наличии голосового поручения. По этой причине брокер призывает инвесторов в случае наличия таких обязательств подумать о том, чтобы конвертировать их в рубли или юани.
В целом среди российских брокеров распространены еще более жесткие ограничительные меры. В январе Центробанк советовал им прописать в своих договорах с клиентами возможность принудительной конвертации недружественных валют в рубли – эту рекомендацию регулятор объяснил имеющимися рисками срыва сделок с иностранными контрагентами из-за санкций. С 13 апреля такие правила установлены в «Цифра брокер», с 6 апреля – у брокера группы «Уралсиб», а с 13 марта – у ФГ «Финам».