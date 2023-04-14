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Финансы

«Открытие инвестиции» запретит операции с недружественными валютами

Ограничения вступят в силу 28 апреля
Виктор Марчук
Евгений Разумный / Ведомости

«Открытие инвестиции» с 28 апреля вводит ограничения на ряд операций с валютами недружественных государств, объясняя такие меры реакцией на «усиление санкционного давления». Об этом брокер сообщил на своем сайте в четверг.

Площадка перестанет обслуживать зачисления и выводы в швейцарских франках, сингапурских долларах, японских иенах, гонконгских долларах и казахстанских тенге. Представитель «Открытие инвестиций» не ответил на вопрос, почему среди валют гонконгские доллары и казахстанские тенге.

Недружественные валюты больше нельзя будет зачислять на брокерские счета, также компания запретит продажу в них ценных бумаг при наличии возможности сделать это через альтернативные валюты.

С 28 апреля будет также запрещена покупка через брокера этих валют (как на биржевом, так и внебиржевом рынках), за исключением случаев задолженности клиентов перед брокером, причем сделать это будет возможно только при наличии голосового поручения. По этой причине брокер призывает инвесторов в случае наличия таких обязательств подумать о том, чтобы конвертировать их в рубли или юани. 

В целом среди российских брокеров распространены еще более жесткие ограничительные меры. В январе Центробанк советовал им прописать в своих  договорах с клиентами возможность принудительной конвертации недружественных валют в рубли – эту рекомендацию регулятор объяснил имеющимися рисками срыва сделок с иностранными контрагентами из-за санкций. С 13 апреля такие правила установлены в «Цифра брокер», с 6 апреля – у брокера группы «Уралсиб», а с 13 марта – у ФГ «Финам».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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