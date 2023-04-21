Акционеры Сбербанка одобрили рекордные дивиденды за 2022 год

Акционеры Сбербанка одобрили рекордные дивиденды за 2022 годОни в два раза больше всей прибыли банка за прошлый год
Акционеры «Сбера» одобрили выплату дивидендов в размере 25 руб. на акцию за 2022 г. Об этом сообщил министр финансов и председатель наблюдательного совета Сбербанка Антон Силуанов на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров, передает корреспондент «Ведомостей».
На фоне этого сообщения к 12:03 мск обыкновенная акция «Сбера» торговалась на Мосбирже на уровне 237,49 руб., что на 0,5% больше к цене закрытия. К 12:06 стоимость ценной бумаги продолжила расти и достигла пикового значения за день в 238,17 руб. за акцию. Но через минуту она резко упала до 236,09 руб.
Рекордная за всю историю Сбербанка сумма дивидендов говорит о том, что у банка есть большой запас прочности, он заботится о своих акционерах и результаты работы текущего года подтверждают правильность этого решения, отметил Силуанов.
Президент Сбербанка Герман Греф в ходе пресс-конференции допустил, что рекордный результат по абсолютному размеру дивидендов в будущем может быть обновлен. «Допускаю. Я думаю, что, может быть, не в процентном отношении, что мы будем платить почти 200% от нашей чистой прибыли, это, конечно, невозможно. По суммам, я думаю, что это вполне вероятно», – сказал Греф.
17 марта наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам на годовом собрании выплатить рекордные в истории банка дивиденды в размере 565 млрд руб. Уточнялось, что доходность акций составит около 15% годовых исходя из цены бумаг «Сбера» в последние дни. 17 марта обыкновенные акции торговались на уровне 183 руб. за штуку.
Суммарный размер дивидендов составит рекордные для банка 565 млрд руб. – это в два раза больше всей чистой прибыли «Сбера» по МСФО за прошлый год. Дивидендная политика Сбербанка предусматривает выплату не менее 50% прибыли по МСФО при условии норматива достаточности общего капитала не менее 12,5%. Достаточность базового капитала в 2022 г. составила 14,8%, а в 2023 г. этот показатель прогнозируется в районе 15%.
Выплата будет в том числе за счет нераспределенной прибыли – в 2021 г. Сбербанк заработал 1,25 трлн руб., но из-за наступившего весной 2022 г. кризиса отказался от дивидендов.
В последний раз банк выплачивал дивиденды в 2020 г. – объем выплат акционерам составил 422,4 млрд руб., или 18,7 руб. на акцию, что соответствовало 55,9% чистой прибыли по МСФО. Аналогичную сумму, которая стала рекордом для российских компаний, банк заплатил по итогам 2019 г.