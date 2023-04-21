Акционеры Сбербанка одобрили рекордные дивиденды за 2022 год

Президент Сбербанка Герман Греф в ходе пресс-конференции допустил, что рекордный результат по абсолютному размеру дивидендов в будущем может быть обновлен. «Допускаю. Я думаю, что, может быть, не в процентном отношении, что мы будем платить почти 200% от нашей чистой прибыли, это, конечно, невозможно. По суммам, я думаю, что это вполне вероятно», – сказал Греф.