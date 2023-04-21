Кабмин поддержал расширение внесудебного банкротства на льготников и пенсионеров

Кабмин поддержал расширение внесудебного банкротства на льготников и пенсионеровМинимальный размер задолженности предлагают снизить до 25 000 рублей
Правительство России на заседании поддержало законопроект по упрощению внесудебной процедуры банкротства граждан, сообщил журналистам представитель Минэка. Согласно документу, воспользоваться личным банкротством без суда теперь смогут пенсионеры (если нет имущества для погашения долгов) и получатели ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.
Доступ к внесудебному банкротству предлагается открыть также для граждан, у которых нет имущества, а их доходы не превышают прожиточного минимума. Взыскать долг в таких ситуациях невозможно (сейчас прожиточный минимум защищен по закону). В законопроекте эти случаи указаны как основание судебному приставу для окончания исполнительного производства, после чего должник сможет инициировать процедуру.
«Максимальный размер задолженности для инициирования процедуры [банкротства] предложили повысить до 1 млн руб., одновременно снизив ее минимальный размер до 25 000 руб.», – пояснил первый замминистра экономического развития Илья Торосов.
Сейчас должник имеет право бесплатно подать соответствующее заявление в МФЦ, если его долги превышают 50 000 руб. и не доходят до планки 500 000 руб. В его отношении также должно быть завершено исполнительное производство из-за отсутствия дохода и имущества для взыскания. Внесудебное банкротство должно длиться полгода и завершается признанием долгов безнадежными.
Законопроект предлагает дать гражданам, в отношении которых исполнительное производство ведется семь и более лет, право объявить о банкротстве во внесудебном порядке. Предлагается также сократить срок, после истечения которого можно повторно инициировать процедуру, с действующих сегодня 10 до 5 лет. Кроме того, опцией можно будет воспользоваться уже через один год после выдачи взыскателю исполнительного листа и предъявления его к исполнению.
По словам Торосова, после принятия поправок процедура внесудебного объявления банкротства станет еще более социально ориентированной.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу предоставить возможность внесудебного банкротства пенсионерам и получателям льгот, а также упростить некоторые аспекты процедуры. «Прошу вас уделить особое внимание людям старшего возраста, пенсионерам, потому что банки легко и с удовольствием выдают небольшую сумму кредита... но потом эти люди превращаются в вечных должников, и банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, пьют кровь из людей прямо до гробовой доски», – сказал Путин.
Есть категория людей, у которых взыскание, по сути, становится бессрочным, отмечал министр экономического развития Максим Решетников. «Если у пенсионера большая задолженность и небольшой ежемесячный доход в виде пенсий и пособий, то по факту исполнительное производство для такой категории должников будет бесконечным. И внесудебное банкротство этим гражданам недоступно», – отмечал он.
Судебная процедура банкротства довольно длительная и «недешевая», отметила в разговоре с «Ведомостями» советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Ольга Власова. По ее словам, у льготников и пенсионеров обычно нет средств на эту статью расходов. Упрошенная процедура для них будет единственным выходом из сложной финансовой ситуации, считает эксперт.