Кабмин поддержал расширение внесудебного банкротства на льготников и пенсионеров

Законопроект предлагает дать гражданам, в отношении которых исполнительное производство ведется семь и более лет, право объявить о банкротстве во внесудебном порядке. Предлагается также сократить срок, после истечения которого можно повторно инициировать процедуру, с действующих сегодня 10 до 5 лет. Кроме того, опцией можно будет воспользоваться уже через один год после выдачи взыскателю исполнительного листа и предъявления его к исполнению.