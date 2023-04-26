Власти одобрили повышение суммы страховки по добровольным пенсионным накоплениям

Минфин и ЦБ также подготовили законопроект о долгосрочных накоплениях, которые в том числе предполагают софинансирование из бюджета, писали «Ведомости»: каждый участник программы сможет получить до 36 000 руб. ежегодно. Коэффициенты софинансирования будут зависеть от среднемесячного дохода гражданина. Для россиян с доходом до 80 000 руб. будет действовать повышенный коэффициент 1:1 (каждый вложенный участником рубль софинансируют одним бюджетным рублем), для россиян с доходом от 80 000 до 150 000 руб. – соотношение 1:2, с доходом свыше 150 000 руб. – 1:4. Предполагается и налоговый стимул. Граждане смогут получить налоговый вычет – до 52 000 руб. ежегодно при уплате взносов в программу до 400 000 руб., досрочно забрать до 100% средств в особых жизненных ситуациях. Необходимый срок инвестирования для участия в программе – не менее 15 лет. Поддержка будет доступна вступившим в программу в первые три года ее действия, Минимальная сумма вложений для получения стимулирующего взноса определена в размере 2000 руб.