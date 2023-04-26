Власти одобрили повышение суммы страховки по добровольным пенсионным накоплениям

Власти одобрили повышение суммы страховки по добровольным пенсионным накоплениямСумму гарантирования повысили с 1,4 млн до 2,8 млн рублей
Совет Федерации на заседании 26 апреля одобрил повышение размера возмещения для граждан, сберегающих средства в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), до 2,8 млн руб. «За» проголосовало 157 сенаторов (88,2%), передает корреспондент «Ведомостей».
Размер гарантирования по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) составляет сейчас 1,4 млн руб., но 18 апреля и 19 апреля Госдума во втором и третьем чтении одобрила законопроект об увеличении суммы в два раза. На конец 2022 г. в систему негосударственного пенсионного обеспечения входило 39 НПФ с общим количеством участников более 6,2 млн человек, говорилось в пояснительной записке к законопроекту.
Заняться в ускоренном режиме вопросом пенсионных накоплений Владимир Путин поручил Федеральному собранию в своем послании 21 февраля. «Важно создать дополнительные условия для граждан вкладывать деньги и зарабатывать дома, внутри страны. При этом необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. Здесь должен быть такой же механизм, как в системе страхования банковских вкладов», – отметил Путин.
Система гарантирования накоплений граждан в НПФ действует с 1 января 2023 г. по аналогии с механизмом страхования банковских вкладов. Возмещение выплачивается из фонда, который управляется Агентством по страхованию вкладов (АСВ) и формируется за счет ежегодных гарантийных взносов НПФ. Страховыми случаями признаются банкротство негосударственного фонда или аннулирование его лицензии. Под «страховку» попадает остаток средств на именном пенсионном счете – теперь максимальная сумма составит 2,8 млн руб. Гражданам гарантируют продолжение выплаты пенсии по тем же условиям, как и до наступления страхового случая, но сумма ежемесячных платежей не должна превышать две величины социальной пенсии по старости.
Средневзвешенная доходность инвестирования средств пенсионных накоплений, отражающая результаты вложений на счетах застрахованных лиц, по итогам 2022 г. составила 3,6%, отмечается в материалах ЦБ.
Закон вступит в силу со дня официального опубликования после того, как его подпишет президент.
Принятие закона полезно для рынка негосударственных фондов: при прочих равных это повышает их конкурентоспособность в сравнении с другими институтами,например, банками, говорит генеральный директор «Эксперт бизнес-решения» Павел Митрофанов. Такой суммы гарантии – 2,8 млн. руб., нет ни у одного финансового инструмента, в том числе и по вкладам, добавляет заместитель генерального директора ИК Регион Галина Морозова. Это повысит привлекательность НПО, учитывая повышенный размер гарантий, вычет по НДФЛ и отсутствие налогообложения по получаемому доходу в виде пенсий, перечисляет она.
Но остальных поставленных задач это, к сожалению не решает, замечает Митрофанов. Увеличение суммы гарантирования – это базовое условие функционирования системы, а не стимул. Стимулами могут выступить формы прямого денежного поощрения: софинансирование взносов в НПФы государством, поощрение органами власти работодателей через какие-либо налоговые льготы, наличие налоговых стимулов непосредственно для населения, поясняет собеседник. Пока что эти меры обсуждается, но до конкретных действий и решений дело не дошло. А, следовательно, вряд ли мы будем наблюдать изменение поведения граждан в части формирования пенсионных накоплений в негосударственных фондах. Необходимо донести до населения общую ценность системы, но одной рекламной кампании недостаточно – нужен конкретный финансовый стимул. Для этого самой по себе системы гарантирования, увы, недостаточно, резюмирует Митрофанов.
Для стимулирования граждан вкладываться в экономику страны власти разработали уже несколько мер. Одна из них – новый долгосрочный индивидуальный инвестиционный счет 3 типа (ИИС-3) с расширением переченя финансовых посредников и площадок, через которые можно открыть такой счет. Также планируется ввести единый налоговый вычет по НДФЛ на долгосрочные инвестиции граждан. Льготу предполагается распространить на ИИС-3, договоры НПО и страхования жизни со сроком действия не менее 10 лет. Среди других инициатив – создание новых страховок жизни – полисы долевого страхования жизни (ДСЖ) – аналога европейского unit-linked.
Минфин и ЦБ также подготовили законопроект о долгосрочных накоплениях, которые в том числе предполагают софинансирование из бюджета, писали «Ведомости»: каждый участник программы сможет получить до 36 000 руб. ежегодно. Коэффициенты софинансирования будут зависеть от среднемесячного дохода гражданина. Для россиян с доходом до 80 000 руб. будет действовать повышенный коэффициент 1:1 (каждый вложенный участником рубль софинансируют одним бюджетным рублем), для россиян с доходом от 80 000 до 150 000 руб. – соотношение 1:2, с доходом свыше 150 000 руб. – 1:4. Предполагается и налоговый стимул. Граждане смогут получить налоговый вычет – до 52 000 руб. ежегодно при уплате взносов в программу до 400 000 руб., досрочно забрать до 100% средств в особых жизненных ситуациях. Необходимый срок инвестирования для участия в программе – не менее 15 лет. Поддержка будет доступна вступившим в программу в первые три года ее действия, Минимальная сумма вложений для получения стимулирующего взноса определена в размере 2000 руб.
Источниками софинансирования Минфин предлагал установить фонд национального благосостояния (ФНБ) и резерв Социального фонда России по обязательному пенсионному страхованию. Операторами программы будут НПФ.