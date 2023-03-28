Эксперты оценили потенциальный спрос на программу долгосрочных сбережений граждан

В частности, для граждан со среднемесячным доходом до 80 000 руб. предусмотрен повышенный коэффициент софинансирования. По словам собеседников, ведомство будет увеличивать размер накоплений для такой категории населения в соотношении 1 к 1. То есть каждый вложенный участником программы рубль будет софинансироваться одним бюджетным рублем (государство внесет на «пенсионный» счет такую же сумму). Для россиян с более высоким доходом – от 80 000 до 150 000 руб. – будет обеспечено другое соотношение: 1 к 2. То есть ведомство софинансирует одним бюджетным рублем два рубля, отложенных участником программы. Соотношение для россиян с доходом свыше 150 000 руб. – 1 к 4. Максимальный размер софинансирования для всех групп составит 36 000 руб.