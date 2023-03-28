Эксперты оценили потенциальный спрос на программу долгосрочных сбережений граждан

Эксперты оценили потенциальный спрос на программу долгосрочных сбережений гражданКоэффициент софинансирования из бюджета будет зависеть от уровня доходов
Минфин раскрыл детали стимулов для формирования накоплений по новой программе долгосрочных сбережений граждан. Один из главных механизмов – софинансирование накоплений из бюджетных источников. Каждый участник программы сможет получить до 36 000 руб. в год, но принципы этого инструмента ведомство смоделировало как социально ориентированные. Тема обсуждалась на заседании общественного совета при министерстве 28 марта, рассказали «Ведомостям» три источника, знакомых с материалами, представленными Минфином.
В частности, для граждан со среднемесячным доходом до 80 000 руб. предусмотрен повышенный коэффициент софинансирования. По словам собеседников, ведомство будет увеличивать размер накоплений для такой категории населения в соотношении 1 к 1. То есть каждый вложенный участником программы рубль будет софинансироваться одним бюджетным рублем (государство внесет на «пенсионный» счет такую же сумму). Для россиян с более высоким доходом – от 80 000 до 150 000 руб. – будет обеспечено другое соотношение: 1 к 2. То есть ведомство софинансирует одним бюджетным рублем два рубля, отложенных участником программы. Соотношение для россиян с доходом свыше 150 000 руб. – 1 к 4. Максимальный размер софинансирования для всех групп составит 36 000 руб.
Оценить приток потенциальных клиентов в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые будут добровольно инвестировать средства для будущей пенсии, можно максимум в 500 000 человек, считает проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его словам, это связано с тем, что основная масса людей в стране не имеет доходов, которые позволяли бы им осуществлять долгосрочные накопления. Существенная часть будущих участников программы, вероятно, будут выходцами из сферы IT и финансов, где сотрудники получают высокие зарплаты, считает Сафонов. По данным Росстата, среднемесячная зарплата работников организаций в 2022 г. составила 64 191 руб. Самые большие зарплаты, по данным статведомства, были в финансовой сфере (145 029 руб.), в добыче полезных ископаемых (118 059 руб.), в области информации и связи (113 481 руб.).
Программа может заинтересовать примерно 10% от работающего населения (в 2022 г. это 74,9 млн человек. – «Ведомости»), прогнозирует директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. По его словам, при текущем уровне доходов населения востребованность новой системы будет относительно небольшая. Если разделить все работающее население на 10%-ные доходные группы, то даже в первой, самой богатой группе, не все захотят присоединиться к добровольной системе, считает Широв.
«Механизм софинансирования применяется не в первый раз. В 2009–2010 гг. была программа софинансирования со стороны работодателей взносов накопительной системы. И она не поехала. Проблема здесь в недоверии к системе и низких доходах населения. Кто будет вводить накопления вдолгую, если текущие обязательства не закрыты?» – отметил Сафонов.
«Проект оцениваем как давно назревший и необходимый», – отметил представитель «Сбер НПФ». По его словам, программа долгосрочных сбережений имеет много стимулов (налоговые льготы, софинансирование государства, повышенные гарантии, возможность перевода накоплений в рамках ОПС), что делает ее привлекательной для граждан.
Источники софинансирования
Минфин также впервые детализировал источники для обеспечения софинансирования. Средства на этот стимул ведомство предложило взять из фонда национального благосостояния (ФНБ) и резерва Социального фонда России по обязательному пенсионному страхованию, говорят источники. Соцфонд – новая структура, заработавшая с начала 2023 г., она объединила ПФР и Фонд социального страхования. Согласно ФЗ-111 «Об инвестировании средств пенсионных накоплений в РФ», ПФР наряду с НПФ, работающими по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), являлся участником системы гарантирования пенсионных накоплений, что предполагало в том числе создание в бюджете пенсионного фонда резерва по ОПС (РОПС). Схожий по своим функциям резерв – уже по обязательному социальному страхованию – существовал и в бюджете Фонда социального страхования (ФСС). Минтруд ранее предложил передать функции по управлению объединенными в Соцфонде резервами ПФР и ФСС в казначейство.
Из Соцфонда на софинансирование можно направить до 180 млрд руб., уточнил один из собеседников со ссылкой на материалы Минфина.
Изначально ФНБ, который пополняется за счет нефтегазовых сверхдоходов, учреждался именно для софинансирования добровольных пенсионных накоплений – так его механизм прописан в Бюджетном кодексе. Кроме этого из его средств можно покрывать дефицит бюджета и ПФР.
Кроме софинансирования Минфин предложит участникам программы и другие виды льгот. В частности, граждане смогут получить налоговый вычет – до 52 000 руб. ежегодно при уплате взносов в программу до 400 000 руб., досрочно забрать до 100% средств в особых жизненных ситуациях. Накопления будут застрахованы по аналогии с системой гарантирования вкладов, но на бо`льшую сумму – 2,8 млн руб.
Механизм предполагает, что сформированные средства будут вкладываться в ОФЗ, инфраструктурные, корпоративные облигации и прочие ценные бумаги, писали ранее «Ведомости». У граждан будет возможность заключить договоры с несколькими операторами для диверсификации рисков. Контроль за инвестированием средств будет осуществлять ЦБ. Администратором ОПС станет Соцфонд. В его обязанности, в частности, войдет учет прав граждан – участников программы и функции по смене поставщика.
Главным инструментом стимулирования накоплений должна была стать система индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). В частности, на пенсионный план будет ориентирован ИИС нового, третьего типа, говорил «Ведомостям» близкий к правительству источник.
Как ранее писали «Ведомости», Минфин предложил передать в собственность граждан накопления, сформированные по системе обязательного пенсионного страхования, но замороженные с 2014 г., с предоставлением им права более свободно распоряжаться этими средствами. Такие сбережения образовались следующим образом: до 2014 г. 6 п. п. из страхового тарифа в 22% составляли так называемую накопительную часть пенсии, которой можно было распоряжаться более свободно, чем страховой, например перевести в НПФ. В НПФ сейчас «законсервировано» около 4,5 трлн руб.
НПФ сейчас
По данным ЦБ на конец сентября 2022 г., 6,2 млн человек участвуют в негосударственном пенсионном обеспечении (НПО), т. е. осуществляют добровольные взносы на свой именной счет в фонде. Всего 36,6 млн человек доверили свои пенсионные накопления НПФ. Объем средств НПФ по итогам III квартала 2022 г. составил 4,7 трлн руб., следует из статистики ЦБ.
Драфт законопроекта уже разработан, сообщил один из источников «Ведомостей». В целом он дублирует отраженные в материалах Минфина принципы: средства по программе накоплений предлагается пополнять за счет пенсионных сформированных в системе ОПС сбережений, а также господдержки в виде софинансирования уплаченных взносов граждан. Потенциал программы – около 5 трлн руб., отметил источник.
Для реализации проекта понадобится ужесточение законодательства в части контроля НПФ, сказал «Ведомостям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Резервные средства Соцфонда по сравнению с ФНБ небольшие, указывает Сафонов. Речь идет об остатках платежей, не уплаченных работникам по ряду обстоятельств – если остались неуточненные обязательства или, например, средства со счетов иностранцев, работавших здесь по трудовому договору, но в связи с отсутствием межгосударственных соглашений эти деньги востребованы быть не могут.
С учетом того что Соцфонд является дотационным по практически всем обязательствам, резерв очень небольшой, подчеркивает Сафонов. Согласно действующему бюджету фонда, его доходы в 2023 г. составят 13,7 трлн руб., из них около 5 трлн руб. поступит из федерального бюджета. Расходы составят больше 13,5 трлн руб.
«Ведомости» направили запросы в Минфин, ЦБ и Соцфонд, а также в Минтруд.