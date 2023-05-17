Доходность НПФ в 2022 году не превысила инфляцию

Самыми доходными негосударственными пенсионными фондами (НПФ) из числа крупнейших в 2022 г. стали «Сургутнефтегаз», «Альянс» и «Газпромбанк-фонд», подсчитали «Ведомости» на основе материалов Банка России. В рейтинг вошли только НПФ, накопления и резервы которых совокупно превышают 10 млрд руб.