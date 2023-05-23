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Больше половины малых и средних банков может исчезнуть через 10 лет

Им нужно менять бизнес-модели и решать проблему технологического отставания
Михаил Кузнецов
Евгений Разумный / Ведомости

На горизонте 10 лет от 65 до 80% малых и средних банков могут исчезнуть, если не поменяют свои бизнес-модели. Такой вывод сделали аналитики консалтинговой компании «Яков и партнеры» в исследовании «Банковский сектор России – подготовка к новой реальности».

Сейчас в России действует 327 банков: 226 с универсальной лицензией и 101 – с базовой. Свыше 300 финансовых организаций относятся к среднему и малому размеру, подсчитали аналитики, основываясь на данных Банка России. Совокупный объем активов этих организаций составляет 25–30 трлн руб. Это примерно 18–22% от суммарной величины российского банковского рынка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных