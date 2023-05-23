Больше половины малых и средних банков может исчезнуть через 10 лет

На горизонте 10 лет от 65 до 80% малых и средних банков могут исчезнуть, если не поменяют свои бизнес-модели. Такой вывод сделали аналитики консалтинговой компании «Яков и партнеры» в исследовании «Банковский сектор России – подготовка к новой реальности».