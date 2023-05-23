Больше половины малых и средних банков может исчезнуть через 10 лет

Больше половины малых и средних банков может исчезнуть через 10 летИм нужно менять бизнес-модели и решать проблему технологического отставания
На горизонте 10 лет от 65 до 80% малых и средних банков могут исчезнуть, если не поменяют свои бизнес-модели. Такой вывод сделали аналитики консалтинговой компании «Яков и партнеры» в исследовании «Банковский сектор России – подготовка к новой реальности».
Сейчас в России действует 327 банков: 226 с универсальной лицензией и 101 – с базовой. Свыше 300 финансовых организаций относятся к среднему и малому размеру, подсчитали аналитики, основываясь на данных Банка России. Совокупный объем активов этих организаций составляет 25–30 трлн руб. Это примерно 18–22% от суммарной величины российского банковского рынка.
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