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Почти половина платежей Ozon проходит по картам дочернего банка

Это позволяет компании зарабатывать на остатках на счетах клиентов, говорят эксперты
Артем Кульша
Максим Стулов / Ведомости

На маркетплейсе Ozon уже 45% заказов оплачиваются Ozon-картой, сообщил финансовый директор компании Игорь Герасимов в ходе встречи с инвесторами. Картой банка уже пользуется 22,5 млн клиентов, добавил топ-менеджер. В I квартале весь объем оборота товаров (GMV), включая услуги, на Ozon составил 303 млрд руб. Исходя из этих цифр по карте проходит заказов на 136,35 млрд руб.

Ozon-карта постепенно превращается в весьма популярный платежный инструмент, ею уже «достаточно активно» пользуются и за пределами Ozon, рассказал Герасимов, но абсолютных цифр не привел.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных