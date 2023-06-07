Почти половина платежей Ozon проходит по картам дочернего банка

Почти половина платежей Ozon проходит по картам дочернего банкаЭто позволяет компании зарабатывать на остатках на счетах клиентов, говорят эксперты
На маркетплейсе Ozon уже 45% заказов оплачиваются Ozon-картой, сообщил финансовый директор компании Игорь Герасимов в ходе встречи с инвесторами. Картой банка уже пользуется 22,5 млн клиентов, добавил топ-менеджер. В I квартале весь объем оборота товаров (GMV), включая услуги, на Ozon составил 303 млрд руб. Исходя из этих цифр по карте проходит заказов на 136,35 млрд руб.
Ozon-карта постепенно превращается в весьма популярный платежный инструмент, ею уже «достаточно активно» пользуются и за пределами Ozon, рассказал Герасимов, но абсолютных цифр не привел.
Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам