Почти половина платежей Ozon проходит по картам дочернего банка

На маркетплейсе Ozon уже 45% заказов оплачиваются Ozon-картой, сообщил финансовый директор компании Игорь Герасимов в ходе встречи с инвесторами. Картой банка уже пользуется 22,5 млн клиентов, добавил топ-менеджер. В I квартале весь объем оборота товаров (GMV), включая услуги, на Ozon составил 303 млрд руб. Исходя из этих цифр по карте проходит заказов на 136,35 млрд руб.