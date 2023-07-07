ЦБ назвал еще одну проблему доступа к иностранным перестраховочным компаниям

ЦБ дружественных стран разрешают своим перестраховщикам работать только с зарубежными страховыми или перестраховочными компаниями, которые обладают определенным рейтингом, рассказал первый зампред. «Как правило, сегодня этот рейтинг находится для нашей страны на запретительном уровне, потому что мы ограничены страновым рейтингом России, все остальное ниже. А те требования, которые они выдвигают, – это более высокие рейтинги», – пояснил Чистюхин. Но Банк России совместно с правительством обсуждают с регуляторами и представителями законодательной власти из дружественных стран «рейтинговый» вопрос в части перестрахования. «Это могут быть двусторонние соглашения, какие-то государственные гарантии», – уточнил он.