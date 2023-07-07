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ЦБ назвал еще одну проблему доступа к иностранным перестраховочным компаниям

Помимо санкционных опасений дружественных иностранцев сдерживает рейтинговое регулирование
Софья Шелудченко
ЦБ поощряет создание конкурентоспособного перестраховщика, но страховой рынок после санкций оказался отрезан от внешних источников перестраховочной емкости / Андрей Гордеев / Ведомости

Российские власти ведут переговоры с регуляторами и правительствами дружественных стран о решении проблемы с доступом российских страховщиков к иностранным перестраховочным компаниям. Возможное решение – совершенствование рейтинговой системы в этих государствах. Об этом в кулуарах финансового конгресса ЦБ заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

ЦБ дружественных стран разрешают своим перестраховщикам работать только с зарубежными страховыми или перестраховочными компаниями, которые обладают определенным рейтингом, рассказал первый зампред. «Как правило, сегодня этот рейтинг находится для нашей страны на запретительном уровне, потому что мы ограничены страновым рейтингом России, все остальное ниже. А те требования, которые они выдвигают, – это более высокие рейтинги», – пояснил Чистюхин. Но Банк России совместно с правительством обсуждают с регуляторами и представителями законодательной власти из дружественных стран «рейтинговый» вопрос в части перестрахования. «Это могут быть двусторонние соглашения, какие-то государственные гарантии», – уточнил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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