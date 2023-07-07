ЦБ назвал еще одну проблему доступа к иностранным перестраховочным компаниям

ЦБ назвал еще одну проблему доступа к иностранным перестраховочным компаниямПомимо санкционных опасений дружественных иностранцев сдерживает рейтинговое регулирование
Российские власти ведут переговоры с регуляторами и правительствами дружественных стран о решении проблемы с доступом российских страховщиков к иностранным перестраховочным компаниям. Возможное решение – совершенствование рейтинговой системы в этих государствах. Об этом в кулуарах финансового конгресса ЦБ заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
ЦБ дружественных стран разрешают своим перестраховщикам работать только с зарубежными страховыми или перестраховочными компаниями, которые обладают определенным рейтингом, рассказал первый зампред. «Как правило, сегодня этот рейтинг находится для нашей страны на запретительном уровне, потому что мы ограничены страновым рейтингом России, все остальное ниже. А те требования, которые они выдвигают, – это более высокие рейтинги», – пояснил Чистюхин. Но Банк России совместно с правительством обсуждают с регуляторами и представителями законодательной власти из дружественных стран «рейтинговый» вопрос в части перестрахования. «Это могут быть двусторонние соглашения, какие-то государственные гарантии», – уточнил он.