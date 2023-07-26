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Рэнкинг ЦБ по жалобам ОСАГО возглавили «Спасские ворота», «Росгосстрах» и «Согласие»

Но не все компании считают методику подсчета регулятора объективной
Софья Шелудченко
Евгений Разумный / Ведомости

Банк России опубликовал рэнкинг страховщиков по частоте жалоб в сегменте ОСАГО за 2022 г. Регулятор публикует индикатор второй раз, он рассчитывался как соотношение количества жалоб на 10 000 заключенных договоров. Регулятор учитывал только те жалобы, по которым в ходе рассмотрения выявил нарушения прав потребителя. Всего в рэнкинг вошло 33 страховщика, осуществляющих деятельность на рынке ОСАГО.

Лидером по частоте жалоб стали «Спасские ворота» – у компании на 10 000 полисов 1,54 жалобы. Год назад страховщика в рэнкинге ЦБ не было. На 2-м месте идет «Росгосстрах» (год назад был на 7-м месте) с показателем 0,79, который вырос более чем в 2 раза с последнего рэнкинга. Замыкает тройку «Согласие» с индикатором в 0,36, которое годом ранее было на 8-м месте. В рэнкинге за 2021 г. в тройке лидеров были страховщики «Армеец», «Страховая бизнес группа» и «Паритет» – сейчас они сместились на пятую, шестую и 32-ю строчки соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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