Рэнкинг ЦБ по жалобам ОСАГО возглавили «Спасские ворота», «Росгосстрах» и «Согласие»

Лидером по частоте жалоб стали «Спасские ворота» – у компании на 10 000 полисов 1,54 жалобы. Год назад страховщика в рэнкинге ЦБ не было. На 2-м месте идет «Росгосстрах» (год назад был на 7-м месте) с показателем 0,79, который вырос более чем в 2 раза с последнего рэнкинга. Замыкает тройку «Согласие» с индикатором в 0,36, которое годом ранее было на 8-м месте. В рэнкинге за 2021 г. в тройке лидеров были страховщики «Армеец», «Страховая бизнес группа» и «Паритет» – сейчас они сместились на пятую, шестую и 32-ю строчки соответственно.