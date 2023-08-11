Альфа-банк резко нарастил расходы на резервы

Банку за первое полугодие 2023 г. удалось нивелировать практически половину убытка стрессового 2022 г. (117 млрд руб.), говорит заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Заметные отчисления в резервы, которые сдерживают рост финансового результата, могут быть связаны с разовым фактором и касаться проблемных или заблокированных активов, полагает эксперт. Если планируемый по итогам года уровень их резервирования был достигнут уже в первом полугодии, можно ждать роста прибыли по итогам года в размере, превышающем убыток прошлого года, отмечает Лопатин.