Альфа-банк резко нарастил расходы на резервы

Альфа-банк резко нарастил расходы на резервыОсновная часть провизии связана с заблокированными из-за санкций активами
Альфа-банк во II квартале значительно увеличил расходы на резервы – в основном из-за заблокированных активов. Суммарные отчисления в резервы (кредиты, ценные бумаги и «прочее») выросли за квартал почти в 3 раза, до 95 млрд руб. по итогам полугодия, следует из отчетностей банка по РСБУ: в I квартале показатель был 32,6 млрд руб.
Значительнее всего выросли «запасы» банка на прочие потери – на 29,5 млрд за II квартал, до 37,1 млрд руб. по итогам полугодия. Квартальный результат в четыре раза больше января-марта (7,6 млрд руб). Эта статья в том числе отражает ожидаемые убытки из-за заблокированных активов. При этом за весь прошлый год отчисления в прочие резервы были 30,9 млрд руб.
Резервы из-за ожидания потерь по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости, в апреле-июне возросли в 5,4 раза (2 млрд руб.) по сравнению с I кварталом и достигли 2,3 млрд руб. на конец июня. В I квартале банк создал провизии на 0,357 млрд руб., а за весь прошлый год – 4,2 млрд руб. Чистые вложения «Альфы» в ценные бумаги на конец июня составляли 236,8 млрд руб., за квартал они увеличились на 4,3%, или 9,7 млрд руб.
Отчисления в резервы по кредитам увеличились квартал к кварталу на 26,4% (33,1 млрд руб,) и составили 55,7 млрд руб. на конец июня.
Создание прочих резервов вместе с ценными бумагами во II квартале 2023 г. в основном связано с заблокированными активами, говорит представитель Альфа-банка: организация находится под санкциями США и Евросоюза. Их сумму он не раскрывает. Банк всегда был консервативен в отношении резервирования, отметил он, и заблокированные активы не являются исключением.
Суммарные отчисления в резервы Альфа-банка за первое полугодие оказались выше, чем, к примеру, у ВТБ по РСБУ, который направил в них за этот же период 37,6 млрд руб.: 28,3 млрд руб. по кредитам, 8,8 млрд руб. – в прочее и чуть более 0,5 млрд руб. – по ценным бумагам. Оба банка единственные среди системно значимых закончили прошлый год с убытком.
За первое полугодие чистая прибыль Альфа-банка достигла 52,2 млрд руб., но во II квартале банк заработал 25,3 млрд руб., что на 5,9% ниже уровня первого квартала (26,9 млрд руб.). Общая прибыль банка все еще ниже результата 2021 г., когда «Альфа» заработала около 70 млрд руб.
Чистые процентные доходы Альфа-банка в январе-июне составили 145,7 млрд руб. (по данным банка, рост составил 84% год к году), после создания резервов по кредитным убыткам – 90 млрд руб. Чистые комиссионные доходы – 81,6 млрд руб. (рост на 13% год к году).
Банку за первое полугодие 2023 г. удалось нивелировать практически половину убытка стрессового 2022 г. (117 млрд руб.), говорит заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Заметные отчисления в резервы, которые сдерживают рост финансового результата, могут быть связаны с разовым фактором и касаться проблемных или заблокированных активов, полагает эксперт. Если планируемый по итогам года уровень их резервирования был достигнут уже в первом полугодии, можно ждать роста прибыли по итогам года в размере, превышающем убыток прошлого года, отмечает Лопатин.