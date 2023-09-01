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Финансы

ЦБ раскрыл детали создания евразийского перестраховщика

Но участники российского рынка пока смотрят на появление такого игрока скептично
Софья Шелудченко
Евгений Разумный / Ведомости

Создание международной Евразийской перестраховочной компании продвигается, сообщил журналистам первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в кулуарах конференции «10 лет мегарегулятору». По его словам, принципиальные решения уже приняты. Альтернативного иностранного перестраховщика после ухода с российского рынка западных игроков создают страны – участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС; входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия).

По словам Чистюхина, сейчас идет технический процесс начала функционирования международного перестраховщика. В том числе обсуждается расширение полномочий до «универсальной перестраховочной деятельности», тогда как изначально предполагалось, что компания будет принимать в перестрахование только экспортные кредиты. 

Соглашение о создании Евразийского перестраховщика премьер-министры стран ЕАЭС подписали еще летом прошлого года. Уставный капитал компании составит 15 млрд руб. и будет сформирован за счет взносов стран – участниц ЕАЭС. Компания может начать работу уже в 2023 г., говорил в феврале вице-премьер России Алексей Оверчук. Один из претендентов на должность руководителя новой компании – бывший вице-президент Национального союза страховщиков ответственности Светлана Гусар, рассказали «Ведомостям» два собеседника, знакомых с обсуждениями.

Впрочем, к потенциалу работы евразийского перестраховщика участники рынка относятся скептично. Предполагаемая емкость вряд ли сможет составить альтернативу Российской национальной перестраховочной компании (РНПК, «дочка» ЦБ), говорит источник в крупном страховщике. К тому же, продолжает он, в ходе обсуждений предполагалось, что компания не будет принимать в перестрахование «токсичные» риски, связанные с параллельным импортом, поэтому сомнительно, что новое юрлицо сможет решить ситуацию с отсутствием перестраховочной емкости, добавляет он. 

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До санкций российские компании перестраховывались у «недружественных» иностранцев, среди них – Munich Re, Marsh, Aon, Zurich, Swiss Re, Allianz, Willis Towers Watson. На международном рынке размещалось 72% всей перестраховочной защиты, или 116 млрд руб. Уход этих игроков фактически сделал РНПК монополистом: доля передаваемых в компанию в обязательном порядке рисков возросла с 10 до 50%, а ЦБ увеличил ее капитал с 71 млрд до 750 млрд руб. 

Но наличие госмонополии накладывает свой отпечаток: убыток разных страховщиков по отдельным страховым случаям отражается на деятельности нацперестраховщика. По итогам прошлого года убыток РНПК мог составить до 7 млрд руб. из-за крупных пожаров на складских помещениях, писали «Ведомости». Как следствие, компания ужесточила условия принятия рисков в перестрахование по ряду рисков и допускала повышение тарифов перестрахования в ближайшее время. Например, тарифы на страхование складских помещений уже были повышены в 2–4 раза, если страховщик не готов включать в договор исключения из покрытия по ряду рисков, писали «Ведомости». 

Один из возможных инструментов урегулирования ситуации – поиск альтернативных вариантов перестраховывать риски. ЦБ предлагал страховщикам увеличить процент рисков, оставляемых на собственном удержании, либо создать конкурентного страховщика собственными силами. Но пока рынок не достиг консенсуса по этому вопросу. 

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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