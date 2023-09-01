ЦБ раскрыл детали создания евразийского перестраховщика

ЦБ раскрыл детали создания евразийского перестраховщикаНо участники российского рынка пока смотрят на появление такого игрока скептично
Создание международной Евразийской перестраховочной компании продвигается, сообщил журналистам первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в кулуарах конференции «10 лет мегарегулятору». По его словам, принципиальные решения уже приняты. Альтернативного иностранного перестраховщика после ухода с российского рынка западных игроков создают страны – участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС; входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия).
По словам Чистюхина, сейчас идет технический процесс начала функционирования международного перестраховщика. В том числе обсуждается расширение полномочий до «универсальной перестраховочной деятельности», тогда как изначально предполагалось, что компания будет принимать в перестрахование только экспортные кредиты.
Соглашение о создании Евразийского перестраховщика премьер-министры стран ЕАЭС подписали еще летом прошлого года. Уставный капитал компании составит 15 млрд руб. и будет сформирован за счет взносов стран – участниц ЕАЭС. Компания может начать работу уже в 2023 г., говорил в феврале вице-премьер России Алексей Оверчук. Один из претендентов на должность руководителя новой компании – бывший вице-президент Национального союза страховщиков ответственности Светлана Гусар, рассказали «Ведомостям» два собеседника, знакомых с обсуждениями.
Впрочем, к потенциалу работы евразийского перестраховщика участники рынка относятся скептично. Предполагаемая емкость вряд ли сможет составить альтернативу Российской национальной перестраховочной компании (РНПК, «дочка» ЦБ), говорит источник в крупном страховщике. К тому же, продолжает он, в ходе обсуждений предполагалось, что компания не будет принимать в перестрахование «токсичные» риски, связанные с параллельным импортом, поэтому сомнительно, что новое юрлицо сможет решить ситуацию с отсутствием перестраховочной емкости, добавляет он.
До санкций российские компании перестраховывались у «недружественных» иностранцев, среди них – Munich Re, Marsh, Aon, Zurich, Swiss Re, Allianz, Willis Towers Watson. На международном рынке размещалось 72% всей перестраховочной защиты, или 116 млрд руб. Уход этих игроков фактически сделал РНПК монополистом: доля передаваемых в компанию в обязательном порядке рисков возросла с 10 до 50%, а ЦБ увеличил ее капитал с 71 млрд до 750 млрд руб.
Но наличие госмонополии накладывает свой отпечаток: убыток разных страховщиков по отдельным страховым случаям отражается на деятельности нацперестраховщика. По итогам прошлого года убыток РНПК мог составить до 7 млрд руб. из-за крупных пожаров на складских помещениях, писали «Ведомости». Как следствие, компания ужесточила условия принятия рисков в перестрахование по ряду рисков и допускала повышение тарифов перестрахования в ближайшее время. Например, тарифы на страхование складских помещений уже были повышены в 2–4 раза, если страховщик не готов включать в договор исключения из покрытия по ряду рисков, писали «Ведомости».
Один из возможных инструментов урегулирования ситуации – поиск альтернативных вариантов перестраховывать риски. ЦБ предлагал страховщикам увеличить процент рисков, оставляемых на собственном удержании, либо создать конкурентного страховщика собственными силами. Но пока рынок не достиг консенсуса по этому вопросу.