ЦБ раскрыл детали создания евразийского перестраховщика

Но наличие госмонополии накладывает свой отпечаток: убыток разных страховщиков по отдельным страховым случаям отражается на деятельности нацперестраховщика. По итогам прошлого года убыток РНПК мог составить до 7 млрд руб. из-за крупных пожаров на складских помещениях, писали «Ведомости». Как следствие, компания ужесточила условия принятия рисков в перестрахование по ряду рисков и допускала повышение тарифов перестрахования в ближайшее время. Например, тарифы на страхование складских помещений уже были повышены в 2–4 раза, если страховщик не готов включать в договор исключения из покрытия по ряду рисков, писали «Ведомости».