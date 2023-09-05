У бизнеса вырос спрос на страхование грузоперевозок

Сборы «Абсолют страхования» за полугодие выросли на 60% год к году, говорит первый заместитель генерального директора Виктор Кривошеев. Премии компании в сегменте грузоперевозок, по данным ЦБ, в январе – июне 2022 г. составляли 312,5 млн руб., таким образом, в текущем году они могли достигнуть 500 млн руб. «Спасские ворота» в первом полугодии заключили 125 218 договоров страхования грузов – это почти на 50% больше, чем за тот же период год назад, сообщила директор департамента страхования грузов и гражданской ответственности ТЭКа Татьяна Костикова: премии в сегменте выросли на 79% до 340,4 млн руб.