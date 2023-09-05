Газета
Финансы Эксклюзивно по подписке

У бизнеса вырос спрос на страхование грузоперевозок

В первую очередь страхуют транспортировку автомобилей, запчасти и товары народного потребления
Софья Шелудченко
Максим Стулов / Ведомости

Страховщики фиксируют рост спроса на страхование грузоперевозок в первом полугодии в сравнении с прошлогодними показателями, в том числе после ухода западных игроков, рассказали «Ведомостям» представители «Абсолют страхования», ВСК и «Спасских ворот», которые занимаются такими видами страхования.

Сборы «Абсолют страхования» за полугодие выросли на 60% год к году, говорит первый заместитель генерального директора Виктор Кривошеев. Премии компании в сегменте грузоперевозок, по данным ЦБ, в январе – июне 2022 г. составляли 312,5 млн руб., таким образом, в текущем году они могли достигнуть 500 млн руб. «Спасские ворота» в первом полугодии заключили 125 218 договоров страхования грузов – это почти на 50% больше, чем за тот же период год назад, сообщила директор департамента страхования грузов и гражданской ответственности ТЭКа Татьяна Костикова: премии в сегменте выросли на 79% до 340,4 млн руб.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных