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Финансы

Предприниматель подал иск к Euroclear в российский суд

Он требует с депозитария свыше $500 000 долларов
Софья Шелудченко
Максим Стулов / Ведомости

Индивидуальный предприниматель Алексей Попов подал иск к бельгийскому депозитарию Euroclear bank в Арбитражный суд Краснодарского края, следует из картотеки арбитражных дел. Согласно данным «СПАРК», 7 сентября дело принято к производству. Размер исковых требований составляет $521 662 (около 51,2 млн руб.). В качестве третьих лиц указан брокер «Атон».

Иск зарегистрирован 22 августа, но 28 августа суд оставил дело без движения из-за нарушения истцом ряда процессуальных требований при подаче, в том числе не направления иска ответчику на французском языке, указано в материалах дела. Попов обязан до 18 сентября предоставить суду доказательства направления копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику на французском языке.  

Также 6 сентября Московский Арбитражный суд зарегистрировал иск другого физлица к Euroclear – Александра Калина, следует из судебной картотеки. Детали дела не раскрываются.

Всего в России уже подано свыше двадцати исков к Euroclear на общую сумму более 200 млрд руб. В числе истцов как частные инвесторы, так и профессиональные участники рынка ценных бумаг, включая Совкомбанк, УК «Первая» и «Уральский банк развития и реконструкции», следует из картотеки арбитражных дел.

Восстановить доступ к заблокированным ценным бумагам удалось банку «Санкт-Петербург». В феврале российский суд взыскал с Euroclear в пользу банка $107 млн, а в апреле стало известно о разблокировке в Бельгии активов на сопоставимую сумму – около $110 млн.

Некоторые инвесторы добиваются разблокировки своих активов через подачу соответствующей лицензии в Бельгию или Люксембург – страны, где находятся депозитарии Euroclear и Clearstream. В конце августа российский инвестор смог вывести свои активы на $2 млн (191,4 млн руб.), замороженные в бельгийском депозитарии Euroclear, писали «Ведомости».

В начале августа стало известно о выдаче бельгийским казначейством Экспобанку лицензии на разблокировку собственных активов на счетах НРД в Euroclear. В то же время российский «Цифра брокер» и страховщик «Тинькофф страхование» получили отказы. Заявка брокера «Тинькофф инвестиции» на разблокировку собственных, а также клиентских активов пока рассматривается, ранее уточнял представитель группы.

Российские власти разработали механизм обмена активов между российскими и иностранными инвесторами – о подготовке такого указа правительством и ЦБ в конце августа сообщил министр финансов Антон Силуанов, замминистра Алексей Моисеев 1 сентября уточнял, что документ почти готов. Представитель ЦБ позднее пояснял «Ведомостям», что иностранцы смогут выкупить активы россиян, замороженные за рубежом, за деньги со счетов типа С. В первую волну обмена и разблокировки могут попасть физлица с портфелями до 100 000 руб., заявлял 1 сентября первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. В Минфине ожидают, что процесс разморозки для этой категории инвесторов завершится до конца текущего года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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