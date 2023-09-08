Предприниматель подал иск к Euroclear в российский суд

Российские власти разработали механизм обмена активов между российскими и иностранными инвесторами – о подготовке такого указа правительством и ЦБ в конце августа сообщил министр финансов Антон Силуанов, замминистра Алексей Моисеев 1 сентября уточнял, что документ почти готов. Представитель ЦБ позднее пояснял «Ведомостям», что иностранцы смогут выкупить активы россиян, замороженные за рубежом, за деньги со счетов типа С. В первую волну обмена и разблокировки могут попасть физлица с портфелями до 100 000 руб., заявлял 1 сентября первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. В Минфине ожидают, что процесс разморозки для этой категории инвесторов завершится до конца текущего года.