«Яндекс» обсуждает с ЦБ начисление процентов на электронные кошельки

Сейчас идет дискуссия относительно природы такого инструмента, потому что электронные кошельки сильно отличаются от природы банковского счета или вклада, сказал Семагин позже журналистам в кулуарах форума. Речь может идти, например, о депозитах с малым чеком, пояснил он. В «Яндекс банке» порядка 80% счетов имеют остаток менее 100 000 руб. «Поэтому нет смысла в высоком уровне регулирования для того, что под собой имеет 100 000 руб., и когда в принципе по электронному кошельку лимит в 600 000 руб.», – отметил Семагин.