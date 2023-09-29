«Яндекс» обсуждает с ЦБ начисление процентов на электронные кошельки

«Яндекс» обсуждает с ЦБ начисление процентов на электронные кошелькиНо для этого регулятору требуется серьезное обоснование
«Яндекс банк» обсуждает с ЦБ возможность начисления процентов на электронные деньги – сейчас на это есть прямой законодательный запрет. Об этом рассказал директор по взаимодействию с государственными органами банка Иван Семагин во время выступления на международном банковском форуме Ассоциации банков России, передает корреспондент «Ведомостей».
Электронный кошелек задумывался как инструмент для мгновенных платежей, поэтому его трансформация в продукт сбережения средств требует дополнительного обоснования, сказал «Ведомостям» представитель ЦБ. Регулятор готов обсуждать этот вопрос с участниками рынка, добавил он.
Сейчас идет дискуссия относительно природы такого инструмента, потому что электронные кошельки сильно отличаются от природы банковского счета или вклада, сказал Семагин позже журналистам в кулуарах форума. Речь может идти, например, о депозитах с малым чеком, пояснил он. В «Яндекс банке» порядка 80% счетов имеют остаток менее 100 000 руб. «Поэтому нет смысла в высоком уровне регулирования для того, что под собой имеет 100 000 руб., и когда в принципе по электронному кошельку лимит в 600 000 руб.», – отметил Семагин.
Проблема также в том, что средства на электронных кошельках, в отличие от традиционных банковских вкладов, не страхуются в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), добавил Семагин. Поэтому есть риск, что кто-то начнет открывать квази-вклады, не застрахованные в АСВ (там страхуются вклады до 1,4 млн руб.), и «пылесосить» деньги, высказал он свои опасения.
По данным ЦБ на 1 сентября, в России зарегистрирован 61 оператор по переводу электронных денежных средств. Среди них «ЮМани», «Киви банк», «Яндекс банк», «Озон банк», «Тинькофф банк», НКО «Расчетные решения» и др.
В 2017-2021 гг. оборот электронных денег в России показывал положительную динамику, следует из данных BusinesStat: за пять лет объем платежей вырос более чем в пять раз – с 281 млрд до 1,1 трлн руб. Количество зарегистрированных электронных кошельков по итогу 2021 г. составило 38,4 млн.
В законе «О национальной платежной системе», устанавливающем правовые основы электронных денег, нет термина «электронный кошелек». Вместо этого используются такое понятие, как «электронные денежные средства» – платежный инструмент для хранения денег, мгновенных переводов и оплаты в интернете. В зависимости от типа кошелька – анонимный, с частичной идентификацией или персонифицированный – в законе прописаны ограничения на максимальную сумму одной операции и остаток на нем. Для анонимных кошельков остаток электронных денежных средств в любой момент не должен превышать 15 000 руб., для персонифицированных – 600 000 руб.