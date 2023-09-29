Путин разрешил продать «дочку» итальянской Intesa Sanpaolo«Интеза» входит в список банков, для продажи которых требуется разрешение президента
Президент Владимир Путин разрешил продать 100% банка «Интеза» – российской «дочки» итальянской группы Intesa Sanpaolo.
«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения 100% акций акционерного общества «Банк Интеза», – говорится в распоряжении президента.
Банк «Интеза» работает в России с 2003 г. и в основном предоставляет услуги корпоративным клиентам. По размеру активов, согласно данным banki.ru, банк занимает 65-е место. За 2022 г., как и многие «дочки» иностранных банков в России, банк «Интеза» сильно нарастил прибыль – почти в 6,4 раза до 2,02 млрд руб. по РСБУ. Активы банка за год выросли на 43 млрд руб. до 135 млрд руб., а чистая ссудная задолженность – почти на 19 млрд руб. до 100 млрд руб.
«Интеза» стал третьим банком, продажу которого разрешил президент. В июне «Джей энд Ти Банк», подконтрольный чешским J&T Banka и J&T Finance Group, приобрело ООО «Бюрократ», которое также контролирует банк «Реалист». В ноябре 2022 г. по новым правилам прошла передача автокредитного РН-банка АвтоВАЗу.
В апреле итальянская группа сообщила о том, что приостановила кредитование в России и Белоруссии и не приобретала финансовых инструментов в этих странах с конца февраля 2022 г. Intesa Sanpaolo задействовала в этой связи кризисное подразделение, которое занимается надзором за деятельностью в России, а ее присутствие на территории страны находится «на стратегическом пересмотре». Кредитный риск для группы от присутствия активов в России снизился за год более чем на 75% (более чем на 2,7 млрд евро) до 0,2% от общего объема портфеля и на 30 июня составлял почти 800 млн евро, говорится в сообщении Intesa Sanpaolo. Риски, принятые на российских контрагентов, включенных в SDN-список, группа оценивала в 400 млн евро.
Группа Intesa принимала участие в крупных российских проектах, в частности в строительстве «Северного потока», а также приватизации «Роснефти» в 2016 г. В августе 2023 г. Intesa Sanpaolo закрыла свое представительство в России.
Но Intesa Sanpaolo не могла полностью свернуть бизнес в России после того, как в октябре 2022 г. российский президент Владимир Путин утвердил список из 45 банков, включая банк «Интеза», в отношении которых запрещены сделки с их акциями или долями в уставном капитале. Продать актив итальянская группа могла лишь в случае одобрения президента России. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что вероятность получить разрешение «небольшая».
С 25 мая прошлого года Банк России ограничил операции для граждан Италии, итальянских компаний и консульства страны в местных «дочках» UniCredit и Intesa Sanpaolo. В частности, они не могли снять наличные со своих счетов без разрешения местного руководства. Также регулятором вводилось ограничение на перевод средств для счетов, на которых находится больше 10 000 евро или эквивалент в других валютах, включая те, которые использует итальянское консульство. 30 мая 2022 г. визовый центр Италии в России сообщил, что после наложенных на «Интезу» ограничений со стороны российского ЦБ кредитная организация вновь работает в штатном режиме.
В ноябре прошлого года «Интерфакс» сообщал, что российский банк «Интеза» может выкупить менеджмент во главе с руководителем Антонио Фаллико. Агентство описывало два возможных варианта продажи: приобретение 100% за символическую сумму и возврат «дочкой» предоставленного ей фондирования на сумму порядка 300 млн евро. Второй вариант – итальянская группа в рамках потенциальной сделки сохраняет за собой опцион на обратный выкуп 51% акций АО. Позже, в декабре 2022 г., Frank Media писало, что Intesa Sanpaolo пытается договориться со структурами Газпромбанка. Но тогда один из собеседников издания отмечал, что сделка может не состояться из-за «сложной переговорной позиции итальянской стороны».