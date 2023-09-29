Путин разрешил продать «дочку» итальянской Intesa Sanpaolo

В апреле итальянская группа сообщила о том, что приостановила кредитование в России и Белоруссии и не приобретала финансовых инструментов в этих странах с конца февраля 2022 г. Intesa Sanpaolo задействовала в этой связи кризисное подразделение, которое занимается надзором за деятельностью в России, а ее присутствие на территории страны находится «на стратегическом пересмотре». Кредитный риск для группы от присутствия активов в России снизился за год более чем на 75% (более чем на 2,7 млрд евро) до 0,2% от общего объема портфеля и на 30 июня составлял почти 800 млн евро, говорится в сообщении Intesa Sanpaolo. Риски, принятые на российских контрагентов, включенных в SDN-список, группа оценивала в 400 млн евро.