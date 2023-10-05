Букмекеры хотят вернуть тотализаторы на все виды спорта

Инициативу поддержали представители букмекеров «Лига ставок», BetBoom и Pari, также присутствовавшие на сессии. В российской истории букмекерского бизнеса на протяжении долгих лет всегда существовал тотализатор – еще со времен Советского Союза, когда он назывался «Спортпрогноз», напомнил управляющий партнер букмекерской компании Pari Дмитрий Сергеев. Но после разделения лицензий в 2020 г. на букмекерскую и организатора тотализатора целая отрасль разрешенного игорного бизнеса перестала работать, заявил президент букмекерской компании BetBoom Константин Макаров. А так как в России нет культуры ставок на лошадей, у тотализаторов нет больших базы и охватов, как у букмекеров, – обороты минимальные, «а лошади все равно ничего не получают», добавил президент букмекерской компании «Лига ставок» Юрий Красовский.