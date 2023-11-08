В Альфа-банке предложили «Сберу» платить меньше дивидендов

«Мы очень много платим дивидендов, никто не платит в таких объемах», – говорил Греф 7 ноября по итогам набсовета. Действующая дивидендная политика Сбербанка предполагает выплату акционерам раз в год 50% от чистой прибыли по МСФО в случае, если выполняется требование к достаточности капитала в 12,5%. В середине сентября банк подтверждал намерение придерживаться этой позиции. Сбербанк не планирует серьезных изменений в дивидендной политике, сказал Греф: вопрос об утверждении ее новой версии наблюдательный совет банка рассмотрит 5 декабря.