В Альфа-банке предложили «Сберу» платить меньше дивидендов

В Альфа-банке предложили «Сберу» платить меньше дивидендовИ больше вкладывать в развитие искусственного интеллекта, чтобы Россия не проиграла конкуренцию Западу
Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский предложил Сбербанку снизить размер дивидендов и направлять часть прибыли на развитие собственного чат-бота GigaChat – диалоговой модели искусственного интеллекта, которая отвечает на вопросы, сочиняет тексты, пишет код и рисует картинки. Об этом банкир заявил в ходе форума инновационных финансовых технологий Finopolis.
Помимо Сбербанка, свой чат-бот развивает «Яндекс». Появление нейросетей, в основе которых лежит генеративный искусственный интеллект, стало новой вехой в развитии ИИ.
«Два дня назад видели презентацию OpenAI, их GPT-4 Turbo (чат-бот – “Ведомости”)? Кто не видел, посмотрите. Нам реально надо догонять. В этой связи мое предложение – оставить “Сберу” часть дивидендов. Дайте и им сделать GigaChat, иначе мы проиграем в этой конкуренции, отстанем бесконечно. Это стоит очень дорого, теперь пропасть технологий все больше и больше», – заявил Верхошинский.
По мнению СЕО Альфа-банка, инвесторы «Сбера» (50%+1 акцией владеет Минфин) хоть и потеряют чуть-чуть на дивидендах, но больше заработают на росте его капитализации как цифровой компании.
Предправления Сбербанка Герман Греф идею коллеги из Альфа-банка не прокомментировал. Зато предправления ВТБ Андрей Костин предложил за каждый крупным банком закрепить какой-нибудь важный актив. «Вот у меня – судостроение, у Германа [Грефа] – искусственный интеллект. Важнейшие направления выбрать и пускай тянут!» – заявил банкир. В октябре ВТБ стал владельцем 100% акций Объединенной судостроительной корпорации.
На конец III квартала рыночная капитализация обыкновенных акций «Сбера» на Московской бирже превысила 5,6 трлн руб., а привилегированных – 260,38 млрд руб. 8 ноября бумаги Сбербанка стоят на Мосбирже почти в 2 раза больше, чем в начале года: обычные акции – 277,2 руб., «префы» – 276 руб.
Весной этого года Сбербанк выплатил инвесторам по итогам 2022 г. рекордные дивиденды – 539,7 млрд руб. по обыкновенным акциям и еще 25 млрд руб. – по привилегированным, или по 25 руб. на бумагу. Дивдоходсть превысила 10% по обоим типам бумаг. По итогам 2021 г. Сбер дивиденды не платил.
Минфин уже заложил в проект бюджета выплаты акционерам в размере не менее 50% прибыли за 2023 г., говорил в середине октября заместитель министра финансов Владимир Колычев.
«Мы очень много платим дивидендов, никто не платит в таких объемах», – говорил Греф 7 ноября по итогам набсовета. Действующая дивидендная политика Сбербанка предполагает выплату акционерам раз в год 50% от чистой прибыли по МСФО в случае, если выполняется требование к достаточности капитала в 12,5%. В середине сентября банк подтверждал намерение придерживаться этой позиции. Сбербанк не планирует серьезных изменений в дивидендной политике, сказал Греф: вопрос об утверждении ее новой версии наблюдательный совет банка рассмотрит 5 декабря.