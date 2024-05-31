Верховный суд встал на сторону облигационеров «Россетей»

Верховный суд (ВС) встал на сторону держателей облигаций в их споре с «Россетями». Высшая инстанция отказалась рассматривать жалобу энергокомпании на решения нижестоящих в пользу одного из держателей ее бумаг – УК «Ронин траст», следует из материалов дела, с которыми ознакомились «Ведомости».