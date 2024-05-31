Верховный суд встал на сторону облигационеров «Россетей»Высшая инстанция отказалась рассматривать жалобу энергокомпании
Верховный суд (ВС) встал на сторону держателей облигаций в их споре с «Россетями». Высшая инстанция отказалась рассматривать жалобу энергокомпании на решения нижестоящих в пользу одного из держателей ее бумаг – УК «Ронин траст», следует из материалов дела, с которыми ознакомились «Ведомости».
УК требовала взыскать с «Россетей» 194,3 млн руб., которые она инвестировала в бонды энергетической компании по договору доверительного управления накоплениями Ханты-Мансийского НПФ, а также по договору доверительного управления средствами Специализированного фонда управления целевым капиталом для развития Московского физико-технического института.
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