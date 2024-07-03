Счетная палата выявила у ЦБ недостатки по минимизации коррупционных рисков

Вместе с тем, пишет Саватюгин, приказом ЦБ № ОД-3441 от 3 декабря 2015 г. к функциям регулятора, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции, отнесено исполнение полномочий администратора доходов бюджетов бюджетной системы РФ. К таким полномочиям Центробанка относится администрирование поступлений в бюджетную систему отдельных видов доходов в части начисления, контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, взыскания задолженности по платежам, принятия решений о возврате излишне уплаченных/взысканных платежей, о зачете платежей, о возврате процентов за несвоевременное осуществление возврата государственных пошлин, списании задолженности по денежному взысканию (штрафу).