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Счетная палата выявила у ЦБ недостатки по минимизации коррупционных рисков

Но эти упущения не являются критически важными, заверили в ведомстве
Артем Кульша
Центробанк самостоятелен в выполнении своих функций, поэтому предложения Счетной палаты по совершенствованию его работы носят рекомендательный характер/ Алексей Орлов / Ведомости

Проверка Счетной палаты показала недостаточную организацию работы по минимизации коррупционных рисков в структурных подразделениях Банка России, следует из ее заключения, с которым ознакомились «Ведомости». Внутренними распорядительными документами Центробанка не установлен порядок оценки коррупционных рисков, возникающих в процессе администрирования регулятором поступлений в бюджетную систему России отдельных видов доходов, а также порядок оценки возможных последствий реализации данных рисков и мер, принимаемых администраторами доходов (структурными подразделениями ЦБ) по минимизации таких рисков, пишет аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин в заключении.

Вместе с тем, пишет Саватюгин, приказом ЦБ № ОД-3441 от 3 декабря 2015 г. к функциям регулятора, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции, отнесено исполнение полномочий администратора доходов бюджетов бюджетной системы РФ. К таким полномочиям Центробанка относится администрирование поступлений в бюджетную систему отдельных видов доходов в части начисления, контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, взыскания задолженности по платежам, принятия решений о возврате излишне уплаченных/взысканных платежей, о зачете платежей, о возврате процентов за несвоевременное осуществление возврата государственных пошлин, списании задолженности по денежному взысканию (штрафу).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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