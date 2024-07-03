Счетная палата выявила у ЦБ недостатки по минимизации коррупционных рисков

Счетная палата выявила у ЦБ недостатки по минимизации коррупционных рисковНо эти упущения не являются критически важными, заверили в ведомстве
Проверка Счетной палаты показала недостаточную организацию работы по минимизации коррупционных рисков в структурных подразделениях Банка России, следует из ее заключения, с которым ознакомились «Ведомости». Внутренними распорядительными документами Центробанка не установлен порядок оценки коррупционных рисков, возникающих в процессе администрирования регулятором поступлений в бюджетную систему России отдельных видов доходов, а также порядок оценки возможных последствий реализации данных рисков и мер, принимаемых администраторами доходов (структурными подразделениями ЦБ) по минимизации таких рисков, пишет аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин в заключении.
Вместе с тем, пишет Саватюгин, приказом ЦБ № ОД-3441 от 3 декабря 2015 г. к функциям регулятора, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции, отнесено исполнение полномочий администратора доходов бюджетов бюджетной системы РФ. К таким полномочиям Центробанка относится администрирование поступлений в бюджетную систему отдельных видов доходов в части начисления, контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, взыскания задолженности по платежам, принятия решений о возврате излишне уплаченных/взысканных платежей, о зачете платежей, о возврате процентов за несвоевременное осуществление возврата государственных пошлин, списании задолженности по денежному взысканию (штрафу).