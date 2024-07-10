ЦБ рассмотрит исключение Райффайзенбанка и Росбанка из списка системно значимых

ЦБ рассмотрит исключение Райффайзенбанка и Росбанка из списка системно значимыхПервый сокращает присутствие в России, а второй интегрируется с Т-банком
К осени перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) может ощутимо обновиться, в частности, его покинет ряд игроков, долгое время входивших в список. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, близкий к Центробанку. Он отметил, что, например, Райффайзенбанк сокращает свое присутствие в России, и допустил, что статус этого банка с точки зрения системной значимости может быть пересмотрен. Об этом слышал также источник в крупном банке. Но, по его словам, также из перечня могут исключить Росбанк, который находится в процессе интеграции с Т-банком.
Еще один источник, близкий к регулятору, склоняется к тому, что из списка СЗКО выпадет Райффайзенбанк, но точной информацией он не обладает. Покинуть список системно значимых может как Райффайзенбанк, так и Росбанк, а вероятно, что и оба, рассуждает собеседник в одном из них. В обеих организациях за последнее время произошли фундаментальные изменения, замечает он: Росбанк интегрируется с Т-банком, а Райффайзенбанк с 2022 г. находится под давлением европейских регуляторов, требующих от него сворачивать деятельность.