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ЦБ рассмотрит исключение Райффайзенбанка и Росбанка из списка системно значимых

Первый сокращает присутствие в России, а второй интегрируется с Т-банком
Артем Кульша
Дмитрий Гринкевич
Покинуть перечень системно значимых могут Райффайзенбанк и Росбанк, говорят источники/ Артем Геодакян / ТАСС

К осени перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) может ощутимо обновиться, в частности, его покинет ряд игроков, долгое время входивших в список. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, близкий к Центробанку. Он отметил, что, например, Райффайзенбанк сокращает свое присутствие в России, и допустил, что статус этого банка с точки зрения системной значимости может быть пересмотрен. Об этом слышал также источник в крупном банке. Но, по его словам, также из перечня могут исключить Росбанк, который находится в процессе интеграции с Т-банком.

Еще один источник, близкий к регулятору, склоняется к тому, что из списка СЗКО выпадет Райффайзенбанк, но точной информацией он не обладает. Покинуть список системно значимых может как Райффайзенбанк, так и Росбанк, а вероятно, что и оба, рассуждает собеседник в одном из них. В обеих организациях за последнее время произошли фундаментальные изменения, замечает он: Росбанк интегрируется с Т-банком, а Райффайзенбанк с 2022 г. находится под давлением европейских регуляторов, требующих от него сворачивать деятельность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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