ЦБ рассмотрит исключение Райффайзенбанка и Росбанка из списка системно значимых

К осени перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) может ощутимо обновиться, в частности, его покинет ряд игроков, долгое время входивших в список. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, близкий к Центробанку. Он отметил, что, например, Райффайзенбанк сокращает свое присутствие в России, и допустил, что статус этого банка с точки зрения системной значимости может быть пересмотрен. Об этом слышал также источник в крупном банке. Но, по его словам, также из перечня могут исключить Росбанк, который находится в процессе интеграции с Т-банком.