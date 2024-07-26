Из законопроекта о майнинге исключат запрет на организацию обращения криптовалют

Из законопроекта о майнинге исключат запрет на организацию обращения криптовалютНо запрет на рекламу майнинга, цифровых валют и их обращение оставят
Из законопроекта о легализации майнинга ко второму чтению депутаты исключат запрет на организацию обращения криптовалют, сообщил в своем Telegram-канале Антон Горелкин («Единая Россия»), один из авторов документа, зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Эта норма в текущей редакции законопроекта, которую Госдума приняла в первом чтении в среду, вызвала довольно серьезные опасения у представителей отрасли, объяснил Горелкин. Запрет на рекламу цифровых валют, а также услуг в области майнинга, сохраняется, но будет вынесен в корреспондирующие поправки федерального закона «О рекламе».
Правительство в своем отзыве на законопроект (опубликован в базе Госдумы 25 июля) предложило свои поправки. Например, отменить запрет на отчуждение с использованием российской информационной инфраструктуры полученной в результате майнинга криптовалюты. Также правительство предлагает исключить из законопроекта запрет рекламы товаров (работ, услуг) для организации выпуска цифровой валюты. Такой запрет может существенно затруднить возможность приобретения добросовестными майнерами необходимого оборудования для добычи криптовалют, поясняется в отзыве.