Из законопроекта о майнинге исключат запрет на организацию обращения криптовалют

Из законопроекта о легализации майнинга ко второму чтению депутаты исключат запрет на организацию обращения криптовалют, сообщил в своем Telegram-канале Антон Горелкин («Единая Россия»), один из авторов документа, зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Эта норма в текущей редакции законопроекта, которую Госдума приняла в первом чтении в среду, вызвала довольно серьезные опасения у представителей отрасли, объяснил Горелкин. Запрет на рекламу цифровых валют, а также услуг в области майнинга, сохраняется, но будет вынесен в корреспондирующие поправки федерального закона «О рекламе».