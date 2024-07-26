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Из законопроекта о майнинге исключат запрет на организацию обращения криптовалют

Но запрет на рекламу майнинга, цифровых валют и их обращение оставят
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости

Из законопроекта о легализации майнинга ко второму чтению депутаты исключат запрет на организацию обращения криптовалют, сообщил в своем Telegram-канале Антон Горелкин («Единая Россия»), один из авторов документа, зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Эта норма в текущей редакции законопроекта, которую Госдума приняла в первом чтении в среду, вызвала довольно серьезные опасения у представителей отрасли, объяснил Горелкин. Запрет на рекламу цифровых валют, а также услуг в области майнинга, сохраняется, но будет вынесен в корреспондирующие поправки федерального закона «О рекламе».

Правительство в своем отзыве на законопроект (опубликован в базе Госдумы 25 июля) предложило свои поправки. Например, отменить запрет на отчуждение с использованием российской информационной инфраструктуры полученной в результате майнинга криптовалюты. Также правительство предлагает исключить из законопроекта запрет рекламы товаров (работ, услуг) для организации выпуска цифровой валюты. Такой запрет может существенно затруднить возможность приобретения добросовестными майнерами необходимого оборудования для добычи криптовалют, поясняется в отзыве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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