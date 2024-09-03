Отечественные банки стали просить подтверждения приема денег в Китае

Отечественные банки стали просить подтверждения приема денег в КитаеЭто связано с частыми возвратами платежей, говорят эксперты
По мере усложнения расчетов с Китаем отдельные отечественные банки стали просить импортеров, желающих отправить платеж в КНР, письменное заверение, что местный банк точно примет деньги. Об этом «Ведомостям» рассказал столкнувшийся с проблемой импортер и подтвердил консультант по внешнеторговым расчетам. Чтобы заранее узнать судьбу платежа, китайский поставщик связывается с менеджером своего банка, описывает детали и спрашивает, примет ли тот деньги, объясняет посредник. Эту информацию поставщик передает российскому партнеру, и тот письменно подтверждает своему банку, что платеж пройдет. Импортер столкнулся с необходимостью письменно подтвердить прохождение платежа в китайский банк в крупной российской кредитной организации, когда хотел отправить юаневый платеж за несанкционный товар, рассказывает он.
Речь идет только о тех российских банках, которые сохраняют возможность делать прямые платежи в банки КНР, а не через посредников, подчеркивают предправления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений Максим Черешнев и гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин. Также о существовании такой проблемы знает генеральный директор юрфирмы SinoRuss Сурана Раднаева. Управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев называет такие ситуации достаточно массовым явлением.