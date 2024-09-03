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Отечественные банки стали просить подтверждения приема денег в Китае

Это связано с частыми возвратами платежей, говорят эксперты
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости

По мере усложнения расчетов с Китаем отдельные отечественные банки стали просить импортеров, желающих отправить платеж в КНР, письменное заверение, что местный банк точно примет деньги. Об этом «Ведомостям» рассказал столкнувшийся с проблемой импортер и подтвердил консультант по внешнеторговым расчетам. Чтобы заранее узнать судьбу платежа, китайский поставщик связывается с менеджером своего банка, описывает детали и спрашивает, примет ли тот деньги, объясняет посредник. Эту информацию поставщик передает российскому партнеру, и тот письменно подтверждает своему банку, что платеж пройдет. Импортер столкнулся с необходимостью письменно подтвердить прохождение платежа в китайский банк в крупной российской кредитной организации, когда хотел отправить юаневый платеж за несанкционный товар, рассказывает он.

Речь идет только о тех российских банках, которые сохраняют возможность делать прямые платежи в банки КНР, а не через посредников, подчеркивают предправления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений Максим Черешнев и гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин. Также о существовании такой проблемы знает генеральный директор юрфирмы SinoRuss Сурана Раднаева. Управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев называет такие ситуации достаточно массовым явлением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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