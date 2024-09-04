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Граждане стали больше интересоваться среднесрочными вкладами

Дальнейшее распределение спроса зависит от решения ЦБ по ключевой ставке
Наталья Заруцкая
Денис Абрамов / Ведомости

После повышения ключевой ставки в июле с 16 до 18% годовых банки наблюдают смещение интереса граждан к среднесрочным вкладам. Обычно к среднесрочным относят вклады на срок от 6 до 9 месяцев, в отдельных случаях – до года; некоторые банки относят вклады на 6 месяцев к краткосрочным. Но спрос физлиц на короткие депозиты (до 6 месяцев) все еще остается повышенным. Об этом «Ведомостям» рассказали представители ВТБ, Промсвязьбанка (ПСБ), Совкомбанка, Т-банка, МКБ, банков Дом.РФ, «Санкт-Петербург» и «Почта банка».

В ВТБ доля среднесрочных депозитов составила почти 50% от всех открытых в августе, а доля депозитов сроком на год – 25%, говорит зампред правления банка Георгий Горшков. Всего в портфеле ВТБ среднесрочные вклады занимают 70%, на краткосрочные приходится лишь 13%, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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