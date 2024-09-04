Граждане стали больше интересоваться среднесрочными вкладами

Граждане стали больше интересоваться среднесрочными вкладамиДальнейшее распределение спроса зависит от решения ЦБ по ключевой ставке
После повышения ключевой ставки в июле с 16 до 18% годовых банки наблюдают смещение интереса граждан к среднесрочным вкладам. Обычно к среднесрочным относят вклады на срок от 6 до 9 месяцев, в отдельных случаях – до года; некоторые банки относят вклады на 6 месяцев к краткосрочным. Но спрос физлиц на короткие депозиты (до 6 месяцев) все еще остается повышенным. Об этом «Ведомостям» рассказали представители ВТБ, Промсвязьбанка (ПСБ), Совкомбанка, Т-банка, МКБ, банков Дом.РФ, «Санкт-Петербург» и «Почта банка».
В ВТБ доля среднесрочных депозитов составила почти 50% от всех открытых в августе, а доля депозитов сроком на год – 25%, говорит зампред правления банка Георгий Горшков. Всего в портфеле ВТБ среднесрочные вклады занимают 70%, на краткосрочные приходится лишь 13%, добавил он.