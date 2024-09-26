Счетная палата назвала количество заемщиков с двумя и более льготными ипотеками

Счетная палата назвала количество заемщиков с двумя и более льготными ипотекамиБолее сотни тысяч человек скупали жилье в инвестиционных целях
Почти 115 000 граждан с 2021 по 2023 г. включительно оформили два или более льготных ипотечных кредита на общую сумму 1,11 трлн руб., из которой около 378 млрд руб. (34%) пришлось на массовую программу, а примерно 689 млрд руб. (62%) – на семейную ипотеку. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам проводимого с мая 2023 г. по февраль 2024 г. аудита результатов пяти льготных программ ипотеки с господдержкой – семейной, сельской, льготной, дальневосточной и IT-ипотеки.
Счетная палата отдельно приводит количество заемщиков, которые за три года оформили пять и более льготных ипотечных кредитов, – их 1563 человека, а общий объем взятых ссуд составляет 42,45 млрд руб. Государственные аудиторы отметили, что заемщик, способный оформить и обслуживать пять и более кредитов, имеет доходы выше среднего и не нуждается в поддержке государства для улучшения жилищных условий.