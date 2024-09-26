Счетная палата назвала количество заемщиков с двумя и более льготными ипотеками

Почти 115 000 граждан с 2021 по 2023 г. включительно оформили два или более льготных ипотечных кредита на общую сумму 1,11 трлн руб., из которой около 378 млрд руб. (34%) пришлось на массовую программу, а примерно 689 млрд руб. (62%) – на семейную ипотеку. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам проводимого с мая 2023 г. по февраль 2024 г. аудита результатов пяти льготных программ ипотеки с господдержкой – семейной, сельской, льготной, дальневосточной и IT-ипотеки.