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Счетная палата назвала количество заемщиков с двумя и более льготными ипотеками

Более сотни тысяч человек скупали жилье в инвестиционных целях
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости

Почти 115 000 граждан с 2021 по 2023 г. включительно оформили два или более льготных ипотечных кредита на общую сумму 1,11 трлн руб., из которой около 378 млрд руб. (34%) пришлось на массовую программу, а примерно 689 млрд руб. (62%) – на семейную ипотеку. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам проводимого с мая 2023 г. по февраль 2024 г. аудита результатов пяти льготных программ ипотеки с господдержкой – семейной, сельской, льготной, дальневосточной и IT-ипотеки.

Счетная палата отдельно приводит количество заемщиков, которые за три года оформили пять и более льготных ипотечных кредитов, – их 1563 человека, а общий объем взятых ссуд составляет 42,45 млрд руб. Государственные аудиторы отметили, что заемщик, способный оформить и обслуживать пять и более кредитов, имеет доходы выше среднего и не нуждается в поддержке государства для улучшения жилищных условий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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