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Крупнейшие банки отказались от комиссий для застройщиков

Совокупно с отменой ПСК это приведет к росту ставок по рыночным программам
Наталья Заруцкая
Екатерина Волкова
Максим Стулов / Ведомости

Сбербанк и ВТБ отменили 11 октября комиссии для застройщиков, которые они вводили в рамках программ снижения ставок по рыночной ипотеке на новостройки, таких как субсидирование ставки. Обе кредитные организации объяснили это отменой Банком России применения показателя предельной стоимости кредита (ПСК) в ипотеке, который на постоянной основе считал регулятор.

ПСК включает в себя помимо самой ставки все затраты заемщика на обслуживание займа, в том числе комиссии и расходы на страховку, оценку жилплощади, аренду сейфовой ячейки и т. д. При расчете полной стоимости кредита также учитываются общий срок кредитования, сумма первоначального взноса и другие факторы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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