Крупнейшие банки отказались от комиссий для застройщиков

Крупнейшие банки отказались от комиссий для застройщиковСовокупно с отменой ПСК это приведет к росту ставок по рыночным программам
Сбербанк и ВТБ отменили 11 октября комиссии для застройщиков, которые они вводили в рамках программ снижения ставок по рыночной ипотеке на новостройки, таких как субсидирование ставки. Обе кредитные организации объяснили это отменой Банком России применения показателя предельной стоимости кредита (ПСК) в ипотеке, который на постоянной основе считал регулятор.
ПСК включает в себя помимо самой ставки все затраты заемщика на обслуживание займа, в том числе комиссии и расходы на страховку, оценку жилплощади, аренду сейфовой ячейки и т. д. При расчете полной стоимости кредита также учитываются общий срок кредитования, сумма первоначального взноса и другие факторы.
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