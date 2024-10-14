Крупнейшие банки отказались от комиссий для застройщиков

ПСК включает в себя помимо самой ставки все затраты заемщика на обслуживание займа, в том числе комиссии и расходы на страховку, оценку жилплощади, аренду сейфовой ячейки и т. д. При расчете полной стоимости кредита также учитываются общий срок кредитования, сумма первоначального взноса и другие факторы.