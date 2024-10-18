ЦБ планирует банкам разрешить сбор биометрии через мобильные приложения

ЦБ планирует банкам разрешить сбор биометрии через мобильные приложенияПока для этого нужно лично являться в отделения или использовать сервис «Госуслуги биометрия»
Банк России предложил внедрить возможность сдавать биометрические данные непосредственно в приложениях банков. Об этом рассказала зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на пленарной сессии «Финополис-2024» 17 октября.
Сейчас биометрию в единой биометрической системе (ГИС ЕБС) можно зарегистрировать очно в отделениях банков и онлайн – только в приложении «Госуслуги биометрия» (авторизация проходит при наличии подтвержденной записи на «Госуслугах»), уточнил представитель Центра биометрических технологий (ЦБТ).
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