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ЦБ планирует банкам разрешить сбор биометрии через мобильные приложения

Пока для этого нужно лично являться в отделения или использовать сервис «Госуслуги биометрия»
Мария Арялина
Наталья Заруцкая
Банковские приложения считаются достаточно защищенными, чтобы через них можно было бы сдавать биометрические данные/ Алексей Орлов / Ведомости

Банк России предложил внедрить возможность сдавать биометрические данные непосредственно в приложениях банков. Об этом рассказала зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на пленарной сессии «Финополис-2024» 17 октября.

Сейчас биометрию в единой биометрической системе (ГИС ЕБС) можно зарегистрировать очно в отделениях банков и онлайн – только в приложении «Госуслуги биометрия» (авторизация проходит при наличии подтвержденной записи на «Госуслугах»), уточнил представитель Центра биометрических технологий (ЦБТ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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