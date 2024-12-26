Райффайзенбанку отказали в отводе судьи по иску бывшей компании Олега Дерипаски

На заседании 25 декабря ответчики заявили судье Марине Надежкиной несколько отводов, но каждый из них был отклонен, жалуется Тимчук. В своих отводах Райффайзенбанк указывал на то, что все процессуальные решения принимаются судом в пользу истца, при этом многие вопросы, например о закрытии разбирательства, разрешены судом вообще без заслушивания мнения ответчиков, говорит адвокат. «Мы видим очень тенденциозный процесс, в котором истцу можно все, а ответчикам нельзя ничего», – сетует он.