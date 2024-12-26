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Райффайзенбанку отказали в отводе судьи по иску бывшей компании Олега Дерипаски

Защита банка называет «тенденциозным» спор с «Распериа»
Артем Кульша
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Российский Райффайзенбанк не добился отвода судьи по иску бывшей компании миллиардера Олега Дерипаски «Распериа трейдинг лимитед», которая через Арбитражный суд Калининградской области требует принудительно продать кредитной организации свою замороженную долю в австрийском строительном концерне Strabag. Об этом «Ведомостям» сообщил партнер коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук – он представляет Райффайзенбанк в суде. С сентября калининградский суд рассматривает это дело в закрытом режиме.

На заседании 25 декабря ответчики заявили судье Марине Надежкиной несколько отводов, но каждый из них был отклонен, жалуется Тимчук. В своих отводах Райффайзенбанк указывал на то, что все процессуальные решения принимаются судом в пользу истца, при этом многие вопросы, например о закрытии разбирательства, разрешены судом вообще без заслушивания мнения ответчиков, говорит адвокат. «Мы видим очень тенденциозный процесс, в котором истцу можно все, а ответчикам нельзя ничего», – сетует он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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