Райффайзенбанку отказали в отводе судьи по иску бывшей компании Олега Дерипаски

Райффайзенбанку отказали в отводе судьи по иску бывшей компании Олега ДерипаскиЗащита банка называет «тенденциозным» спор с «Распериа»
Российский Райффайзенбанк не добился отвода судьи по иску бывшей компании миллиардера Олега Дерипаски «Распериа трейдинг лимитед», которая через Арбитражный суд Калининградской области требует принудительно продать кредитной организации свою замороженную долю в австрийском строительном концерне Strabag. Об этом «Ведомостям» сообщил партнер коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук – он представляет Райффайзенбанк в суде. С сентября калининградский суд рассматривает это дело в закрытом режиме.
На заседании 25 декабря ответчики заявили судье Марине Надежкиной несколько отводов, но каждый из них был отклонен, жалуется Тимчук. В своих отводах Райффайзенбанк указывал на то, что все процессуальные решения принимаются судом в пользу истца, при этом многие вопросы, например о закрытии разбирательства, разрешены судом вообще без заслушивания мнения ответчиков, говорит адвокат. «Мы видим очень тенденциозный процесс, в котором истцу можно все, а ответчикам нельзя ничего», – сетует он.