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Должники стали чаще сдерживать обещание заплатить коллекторам

Этому способствовали популяризация досудебного взыскания и рост доходов населения
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Граждане в прошлом году чаще выполняли данное коллекторам обещание заплатить по просроченным банковским кредитам. По итогам 2024 г. средняя доля сдержанных обещаний выросла более чем в 2 раза относительно того же показателя 2023 г. и превысила 30%, рассказал «Ведомостям» генеральный директор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев. Это считается для рынка очень хорошим уровнем, подчеркнул он, уточнив, что в пиковые периоды прошлого года показатель доходил до 40–60%. Тенденцию роста подтверждают другие участники рынка взыскания – ПКБ, «Интел коллект», а также представитель Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Речь идет о показателе KPP (kept promise to pay) по сумме – это процент выполненных должниками обещаний внести определенную сумму по просроченной банковской задолженности до оговоренной даты, объяснил Васильев. «KPP по суммам отражает процент фактически внесенных средств от обещанных. Например, если клиент обещал заплатить до конца месяца 120 000 руб. и своевременно внес 90 000 руб., то KPP составляет 75%», – пояснил он. Чем выше эта цифра, тем добросовестнее должник выполняет свои обязательства по просрочке, указал Васильев. Но важно понимать, что у коллекторских агентств методологии подсчета KPP различны, поэтому цифры могут отличаться в зависимости от формулы, уточняет он. Данные ID Collect учитывают два условия: платеж в пределах установленной в переговорном процессе даты и обещанной суммы, говорит Васильев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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