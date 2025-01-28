Т-банк импортозаместил ключи от Microsoft

Т-банк первым из крупных российских банков импортозаместил технологический корпоративный центр сертификации (CA, или Certification Authority) с продукта от американской Microsoft на отечественное решение Safetech. Такое решение нужно для подтверждения личности сотрудников в системе или, например, подлинности сайта. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Safetech, информацию подтвердил представитель банка. Стоимость перехода представитель кредитной организации не стал комментировать.