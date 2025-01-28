Т-банк импортозаместил ключи от Microsoft

Т-банк импортозаместил ключи от MicrosoftБанк, видимо, стал первым в России, кто закупил отечественное решение, подтверждающее подлинность сайта
Т-банк первым из крупных российских банков импортозаместил технологический корпоративный центр сертификации (CA, или Certification Authority) с продукта от американской Microsoft на отечественное решение Safetech. Такое решение нужно для подтверждения личности сотрудников в системе или, например, подлинности сайта. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Safetech, информацию подтвердил представитель банка. Стоимость перехода представитель кредитной организации не стал комментировать.
Программное решение CA используется для аутентификации пользователей, устройств и программного обеспечения в корпоративной среде, объясняет замдиректора по трансферу технологий ЦК НТИ «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Тимофей Воронин. Этот процесс можно сравнить с процессом предъявления документов людьми, необходимым для подтверждения личности, пояснил эксперт.