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Т-банк импортозаместил ключи от Microsoft

Банк, видимо, стал первым в России, кто закупил отечественное решение, подтверждающее подлинность сайта
Мария Арялина
Наталья Заруцкая
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Т-банк первым из крупных российских банков импортозаместил технологический корпоративный центр сертификации (CA, или Certification Authority) с продукта от американской Microsoft на отечественное решение Safetech. Такое решение нужно для подтверждения личности сотрудников в системе или, например, подлинности сайта. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Safetech, информацию подтвердил представитель банка. Стоимость перехода представитель кредитной организации не стал комментировать.

Программное решение CA используется для аутентификации пользователей, устройств и программного обеспечения в корпоративной среде, объясняет замдиректора по трансферу технологий ЦК НТИ «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Тимофей Воронин. Этот процесс можно сравнить с процессом предъявления документов людьми, необходимым для подтверждения личности, пояснил эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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