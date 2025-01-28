Сбербанк предлагает бизнесу квазивалютные кредиты в индийских рупиях

На фоне призывов Центробанка ограничивать кредитование в валюте Сбербанк предлагает компаниям и индивидуальным предпринимателям брать квазивалютные кредиты в индийских рупиях, рассказал «Ведомостям» собеседник из числа импортеров. На горячей линии «Сбера» корреспонденту «Ведомостей» предложили для финансирования коммерческого валютного контракта оформить кредит в рублях, а затем конвертировать средства в национальную валюту Индии. У крупнейшего российского банка есть филиал в Индии с офисами в Нью-Дели и Мумбаи, а также IT-хаб в Бангалоре.