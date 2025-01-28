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Сбербанк предлагает бизнесу квазивалютные кредиты в индийских рупиях

Кредит выдают рублями, а потом конвертируют в национальную валюту Индии
Артем Кульша
У Сбербанка есть филиал в Индии с офисами в Нью-Дели и Мумбаи, а также IT-хаб в Бангалоре
У Сбербанка есть филиал в Индии с офисами в Нью-Дели и Мумбаи, а также IT-хаб в Бангалоре / SOUMYABRATA ROY / NurPhoto via AFP

На фоне призывов Центробанка ограничивать кредитование в валюте Сбербанк предлагает компаниям и индивидуальным предпринимателям брать квазивалютные кредиты в индийских рупиях, рассказал «Ведомостям» собеседник из числа импортеров. На горячей линии «Сбера» корреспонденту «Ведомостей» предложили для финансирования коммерческого валютного контракта оформить кредит в рублях, а затем конвертировать средства в национальную валюту Индии. У крупнейшего российского банка есть филиал в Индии с офисами в Нью-Дели и Мумбаи, а также IT-хаб в Бангалоре.

По общим условиям оборотного кредитования внешнеэкономических контрактов процентная ставка по рублевым средствам начинается от 22,5% годовых, максимальный срок кредита – три года, рассказали на горячей линии Сбербанка. В банке предлагают клиентам разные формы выдачи – либо всей суммы сразу, либо оформление возобновляемой или невозобновляемой кредитной линии, когда сумма выплачивается частями по запросу. Для получения кредита потребуется поручительство собственника бизнеса и может понадобится предоставить залог (транспорт, оборудование, недвижимость), но необходимость этого определяется в процессе рассмотрения заявки, рассказали на горячей линии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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