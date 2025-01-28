Сбербанк предлагает бизнесу квазивалютные кредиты в индийских рупиях

Сбербанк предлагает бизнесу квазивалютные кредиты в индийских рупияхКредит выдают рублями, а потом конвертируют в национальную валюту Индии
На фоне призывов Центробанка ограничивать кредитование в валюте Сбербанк предлагает компаниям и индивидуальным предпринимателям брать квазивалютные кредиты в индийских рупиях, рассказал «Ведомостям» собеседник из числа импортеров. На горячей линии «Сбера» корреспонденту «Ведомостей» предложили для финансирования коммерческого валютного контракта оформить кредит в рублях, а затем конвертировать средства в национальную валюту Индии. У крупнейшего российского банка есть филиал в Индии с офисами в Нью-Дели и Мумбаи, а также IT-хаб в Бангалоре.
По общим условиям оборотного кредитования внешнеэкономических контрактов процентная ставка по рублевым средствам начинается от 22,5% годовых, максимальный срок кредита – три года, рассказали на горячей линии Сбербанка. В банке предлагают клиентам разные формы выдачи – либо всей суммы сразу, либо оформление возобновляемой или невозобновляемой кредитной линии, когда сумма выплачивается частями по запросу. Для получения кредита потребуется поручительство собственника бизнеса и может понадобится предоставить залог (транспорт, оборудование, недвижимость), но необходимость этого определяется в процессе рассмотрения заявки, рассказали на горячей линии.