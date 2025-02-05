Т-банк закрыл сделку по покупке здания Центрального телеграфа на Тверской

Т-банк закрыл сделку по покупке здания Центрального телеграфа на ТверскойОн намерен разместить там свой университет
Т-банк (ранее – «Тинькофф») договорился с кипрской Riverstretch Trading & Investments о выкупе у нее здания Центрального телеграфа на Тверской улице в самом центре Москвы. От этом «Ведомостям» рассказали три источника, близких к компаниям. По их сведениям, сделка была закрыта буквально «на днях».
Представитель Ricci, которую источники «Ведомостей» называют консультантом этой транзакции, от комментариев отказался. В CORE.XP, занимавшейся разработкой концепции ритейл-части в этом объекте, поступили так же. В Т-банке не ответили на запрос «Ведомостей». В компании Vos’hod (девелопер проекта реконструкции Центрального телеграфа, его акционер – Riverstretch Trading & Investments) отказались от комментариев.
Здание Центрального телеграфа (около 55 000 кв. м) было построено в 1925–1927 гг. по проекту архитектора Ивана Рерберга (до этого телеграфная контора размещалась на Мясницкой улице). Долгое время здание использовалось для нужд Московской телеграфной станции, отделений междугородной и международной телефонной связи. В 2019 г. структура «Ростелекома» продала за 3,5 млрд руб. большую часть площадей в этом объекте ООО «Центральный телеграф», которое связано с Riverstretch Trading & Investments. Последняя является акционером крупнейшего владельца московских офисов класса А – O1 Properties.
Vos’hod в интересах собственника здания планировала перестроить его в многофункциональный комплекс площадью более 70 000 кв. м. Он должен включать в себя офисы, апартаменты и ритейл-зону. Девелопер намеревался «сохранить исторический облик здания и его конструктивную схему, но при этом оснастить его современным инженерным оборудованием и вдохнуть в него новую жизнь», говорил директор по девелопменту Vos’hod Леонид Якубовский. Завершить проект планировалось в 2025 г. По словам руководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерины Беловой, сейчас по проекту офисная часть там составляет порядка 31 000 кв. м, торговая – 15 000 кв. м, а остальное предполагалось использовать под видовые апартаменты.
Т-банк, судя по всему, будет использовать здание Центрального телеграфа совсем для других целей. Объект рассматривается под размещение одного из главных корпусов корпоративного университета, говорит заместитель директора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов. «Т-университет», по его словам, выбирал из нескольких зданий, но Центральный телеграф лучше других отвечает требованиям по расположению, площади и качеству.
Т-банк зарегистрировал автономную некоммерческую организацию высшего образования «Центральный университет» в мае 2023 г. и почти сразу же объявил о создании институции, которая будет, в первую очередь, специализироваться на математике и компьютерных науках. Образовательные программы для вуза должны подготавливать партнеры проекта, в числе которых ЦБ, «Норникель», VK, «Росатом», МТС, Avito и Т-банк.
В целом, интерес к уникальным объектам в местах, где уже сконцентрированы основные офисы Т-банка, логичен, считает Белова. Она напоминает, что здание штаб-квартиры банка находится у ст. м. «Белорусская». Кроме того, финансовая организация в августе 2023 г. арендовала под нужды университета порядка 15 000 кв. м в бизнес-центре Ducat Place II у ст. м «Маяковская».
Т-банк мог заплатить за здание Центрального телеграфа порядка 35–42 млрд руб. (500 000–600 000 руб. за 1 кв. м), считает партнер NF Group Станислав Бибик. Примерно такую же стоимость – 35–38 млрд руб. – называет управляющий партнер Alto Real Estate Fund Наталия Тишендорф. Белова говорит, что сумма сделки могла быть в пределах 35 млрд руб.
Покупка здания Центрального телеграфа – значимое событие для рынка недвижимости Москвы, особенно в условиях, когда подобные крупные приобретения в центре города практически невозможны, говорят опрошенные консультанты. Этот актив отличается высокой ликвидностью благодаря своему расположению в самом центре столицы, в окружении ключевых бизнес- и туристических объектов, включая гостиницы Ritz-Carlton, Four Seasons, «Националь», и крупных торговых галерей, отмечает Бибик. По его мнению, после реконцепции этот комплекс может стать флагманским деловым и коммерческим пространством.
Т-банк – основной актив группы «ТКС Холдинг» (до редомициляции – TCS Group). Во II квартале 2024 г. чистая прибыль «ТКС холдинга» составила 23,5 млрд руб. В III квартале 2024 г. он получил 30,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, следует из консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных «Интерфаксом». В 2022 г. основным акционером группы стал холдинг «Интеррос» Владимира Потанина.