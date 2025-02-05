Т-банк закрыл сделку по покупке здания Центрального телеграфа на Тверской

Vos’hod в интересах собственника здания планировала перестроить его в многофункциональный комплекс площадью более 70 000 кв. м. Он должен включать в себя офисы, апартаменты и ритейл-зону. Девелопер намеревался «сохранить исторический облик здания и его конструктивную схему, но при этом оснастить его современным инженерным оборудованием и вдохнуть в него новую жизнь», говорил директор по девелопменту Vos’hod Леонид Якубовский. Завершить проект планировалось в 2025 г. По словам руководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерины Беловой, сейчас по проекту офисная часть там составляет порядка 31 000 кв. м, торговая – 15 000 кв. м, а остальное предполагалось использовать под видовые апартаменты.