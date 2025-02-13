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Группа ВТБ отсудила 100 млн рублей у своей европейской «дочки»

VTB Europe из-за санкций отказался вернуть залог БМ-банку
Артем Кульша
В 2023 г. внешняя администрация решила ликвидировать VTB Europe
В 2023 г. внешняя администрация решила ликвидировать VTB Europe / Евгений Разумный / Ведомости

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил 100-миллионный иск «дочки» ВТБ – БМ-банка – к VTB Bank Europe, который после введения внешнего управления в Германии переименован в OWH SE и сейчас принудительно ликвидируется, узнали «Ведомости». OWH – европейский дочерний банк ВТБ, зарегистрированный во Франкфурте-на-Майне. БМ-банк обратился с иском к нему в августе 2024 г., потребовав взыскать 100 млн руб. задолженности по договору о залоге, говорится в судебных материалах. OWH долг не отрицает, но отказывается платить из-за санкций против материнской структуры.

Весной 2022 г. Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) запретило ВТБ, подпавшему под международные санкции, осуществлять право голоса по акциям VTB Europe, а руководству локального банка – следовать указаниям из России. Летом того года Окружной суд Франкфурта-на-Майне по запросу BaFin назначил управляющего, который с тех пор осуществляет право голоса ВТБ на общем собрании акционеров. В марте 2023 г. общее собрание решило ликвидировать VTB Europe, а в декабре – сменить название на OWH (официально поменялось в январе 2024 г.). В августе прошлого года ЕЦБ и BaFin отозвали у OWH банковскую лицензию. Но ликвидация банка пока не завершена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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