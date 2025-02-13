Группа ВТБ отсудила 100 млн рублей у своей европейской «дочки»VTB Europe из-за санкций отказался вернуть залог БМ-банку
Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил 100-миллионный иск «дочки» ВТБ – БМ-банка – к VTB Bank Europe, который после введения внешнего управления в Германии переименован в OWH SE и сейчас принудительно ликвидируется, узнали «Ведомости». OWH – европейский дочерний банк ВТБ, зарегистрированный во Франкфурте-на-Майне. БМ-банк обратился с иском к нему в августе 2024 г., потребовав взыскать 100 млн руб. задолженности по договору о залоге, говорится в судебных материалах. OWH долг не отрицает, но отказывается платить из-за санкций против материнской структуры.
Весной 2022 г. Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) запретило ВТБ, подпавшему под международные санкции, осуществлять право голоса по акциям VTB Europe, а руководству локального банка – следовать указаниям из России. Летом того года Окружной суд Франкфурта-на-Майне по запросу BaFin назначил управляющего, который с тех пор осуществляет право голоса ВТБ на общем собрании акционеров. В марте 2023 г. общее собрание решило ликвидировать VTB Europe, а в декабре – сменить название на OWH (официально поменялось в январе 2024 г.). В августе прошлого года ЕЦБ и BaFin отозвали у OWH банковскую лицензию. Но ликвидация банка пока не завершена.