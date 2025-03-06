Банки активно запускают страховки от потери процентов по вкладам

Значительный приток денег граждан на вклады на протяжении всего 2024 года привел к тому, что крупные банки активно запускают страховки от потери процентов при досрочном снятии средств. Такие полисы появились в конце прошлого года, в начале 2025 г. или готовятся к запуску в «Согазе», «Росгосстрахе», «Ингосстрахе», «Ренессанс страховании» и «Альфастраховании». Среди крупных банков, использующих такой продукт, – ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк и Россельхозбанк (РСХБ). Тестирует продукт и Совкомбанк.