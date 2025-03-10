МФК «Саммит» объявила о планах выйти на IPO

Микрофинансирование в лице его крупнейших участников показывает себя достаточно стабильно даже в ситуации общей волатильности и последние несколько лет были тому подтверждением, рассказывает Захарова. В эти годы сектор прошел неоднократную проверку регулированием: темп нововведений, который существует в сегменте, могут выдержать далеко не все отрасли, «если не единицы», отметила топ-менеджер. Это можно воспринимать как дополнительные риски, так и как способность крупных игроков рынка адаптироваться к оперативным трансформациям бизнес-процессов и моделей, говорит Захарова.