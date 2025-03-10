МФК «Саммит» объявила о планах выйти на IPO

МФК «Саммит» объявила о планах выйти на IPOСейчас компания меняет организационно-правовую форму и ждет «окна возможностей»
Микрофинансовая компания (МФК) «Саммит» (бренд «Доброзайм») рассматривает возможность первичного публичного размещения акций (IPO), рассказала финансовый директор Summit Group Екатерина Захарова в видеопрезентации для инвесторов и партнеров по итогам работы группы в 2024 г. Сейчас компания меняет организационно-правовую форму с ООО на АО и ждет подходящую возможность для IPO.
Реорганизацию в МФК планируют завершить до конца I квартала, уточнила Захарова «Ведомостям».
Конкретных планов по срокам выхода на IPO на текущий момент нет. Все будет зависеть от «окон возможностей», говорит Захарова. Сейчас в компании, по ее словам, внимательно следят за конъюнктурой рынка и сигналами, настроениями инвестсообщества. В «Саммите» планируют отталкиваться от динамики активного розничного капитала на рынке в целом, изменений в денежно-кредитной политике (ДКП) и иных факторов, а сейчас вектор развития ситуации не выглядит однозначно, добавила финансовый директор.
«Основной движущей силой с 2022 г. на рынке являются розничные инвесторы. Сейчас, по нашему мнению, на рынке не самое благоприятное время, но все может измениться уже к лету. По крайней мере те политические и макроэкономические сигналы, которые есть в последние недели, позволяют делать сдержанно позитивные прогнозы», – объяснила Захарова.
Пока в МФК не раскрывают планируемый объем размещения, биржу или текущую оценку компании. Договор с контрагентом или контрагентами на сегодняшний день не заключен, продолжает Захарова. «Саммит» ведет переговоры с несколькими специализированными компаниями, добавила она. Окончательное решение будет принято уже после преобразования в АО, и даже позднее – когда будет понимание по срокам выхода.
Среди микрофинансовых организаций (МФО) в 2023 г. на Мосбиржу вышла «Смарттехгрупп», которая владеет финтех-сервисом CarMoney (МФК «КарМани»), а в 2024 г. публичной стала МФО «Займер». Также на Мосбиржу вышел «Мосгорломбард» – торгуются акции его материнской структуры МГКЛ.
ООО «МФК «Саммит» работает на микрофинансовом рынке с 2011 г. и специализируется на онлайн-выдаче среднесрочных и длинных займов гражданам (IL, installment loans). Компания входит в группу Summit Group, которая развивает небанковское кредитование, урегулирование проблемной задолженности и сопутствующие IT-сервисы. Summit Group занимает 15-е место в рэнкинге «Эксперт РА» по объему выданных микрозаймов по итогам первого полугодия 2024 г. В ноябре 2024 г. «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности МФК «Саммит» до ruBB со стабильным прогнозом.
На презентации также представлены неаудированные операционные результаты работы группы за 2024 г. Объем выдач у «Доброзайма» (МФК «Саммит» и «ДЗБР») в 2024 г. вырос до 9,83 млрд руб. (+33%), а платежи заемщиков по действующим займам увеличились до 11,06 млрд руб. (+35%). Рабочий портфель займов по состоянию на конец отчетного года составил 3,12 млрд руб. (36%). Чистая прибыль МФК «Саммит» в 2024 г. выросла в 3 раза и достигла 496 млн руб. Активы компании на конец года составили 3,12 млрд руб. (+26%), обязательства – 2,06 млрд руб. (+8%). Капитал вырос сразу на 87% и превысил 1 млрд руб.
Микрофинансирование в лице его крупнейших участников показывает себя достаточно стабильно даже в ситуации общей волатильности и последние несколько лет были тому подтверждением, рассказывает Захарова. В эти годы сектор прошел неоднократную проверку регулированием: темп нововведений, который существует в сегменте, могут выдержать далеко не все отрасли, «если не единицы», отметила топ-менеджер. Это можно воспринимать как дополнительные риски, так и как способность крупных игроков рынка адаптироваться к оперативным трансформациям бизнес-процессов и моделей, говорит Захарова.
Сейчас под воздействием регулирования именно сегмент IL-займов активно развивается на рынке, утверждает Захарова. Доля среднесрочных займов продолжает увеличиваться и достигла 60%, в то время как доля займов «до зарплаты» (PDL) снизилась до 23%, говорилось в обзоре Банка России по итогам III квартала 2024 г.
В 2024 г. микрофинансовые организации (МФО) выдали займов на 1,5 трлн руб., что в 1,5 раза превышает результат 2023 г., сообщал Банк России В общем объеме выдач большая часть пришлась на граждан – 1,4 трлн руб. (+55%), а бизнес позаимствовал всего 130 млрд руб. (+23%). Размер совокупного портфеля МФО за год увеличился на 41% – в 2023 г. рост был 22% – и составил 623 млрд руб.
В 2025 г. рынок микрозаймов будет трансформироваться, так как ЦБ намерен сегментировать МФО на три вида компаний с комплексным пересмотром пруденциальных требований. Среди основных изменений текущего года – снижение переплаты по займам МФО со 130 до 100% и ограничение количества одновременно действующих дорогих займов. Сейчас 22% граждан – заемщиков МФО имеют одновременно на руках три займа и более и задолженность таких заемщиков достигает почти половины потребительского портфеля МФО, оценивал ранее регулятор.