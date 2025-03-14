IT-инфраструктура трети российских банков не готова к приему цифрового рубля

Все клиенты должны будут видеть цифровой рубль как отдельный вид активов на своих счетах, поэтому нужно на процессном уровне обособить операции с цифровым и обычным рублем, безналичным и наличным, объясняет директор департамента «Облака и данные» «Рексофта» Руслан Заединов. Второй более важной задачей будет обеспечение безопасности, потому что речь идет о том, что новый вид активов будет храниться не в банках, а на счетах ЦБ, обращает внимание он. «Фактически банки превращаются в агентов по пользованию цифрового рубля, а реальные операции с ним будет выполнять сам ЦБ. Вот здесь как раз идет микс инфраструктурной задачи и задачи обеспечения безопасности», – замечает он.