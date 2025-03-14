IT-инфраструктура трети российских банков не готова к приему цифрового рубля

IT-инфраструктура трети российских банков не готова к приему цифрового рубляОсновное препятствие заключается в нежелании самих финансовых организаций становиться «агентами» для ЦБ, объясняют эксперты
У 30% банков IT-инфраструктура не готова к приему цифрового рубля. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компаниями «Флант» и «Диасофт» среди более 150 технических директоров, IT-директоров, архитекторов, руководителей цифровой трансформации и DevOps-инженеров банков. Внедрение цифрового рубля требует обновления IT-систем и масштабирования в связи с ростом транзакционных нагрузок, характеризующихся высокой частотой запросов.
Только 20% банковских IT-специалистов заявили, что их IT-инфраструктура, бизнес-процессы и внутренние регламенты уже полностью соответствуют требованиям для внедрения цифрового рубля, следует из опроса. Половина опрошенных (50%) оценили свою готовность как частичную, что свидетельствует о том, что подготовка ведется, но для полного внедрения требуется еще ряд доработок. Еще 14% респондентов выразили обеспокоенность рисками информационной безопасности из-за жестких требований к защите данных в финансовом секторе, говорится в исследовании.
Внедрение цифрового рубля подразумевает обработку значительных объемов данных, что увеличивает риск кибератак и требует усиленных мер безопасности.
Рубль откладывается
Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты – в июле 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон о его внедрении, который вступил в силу 1 августа. К широкому внедрению цифрового рубля планировалось перейти с 1 июля 2025 г. – к этой дате системно значимые банки должны были подготовить свою финансовую инфраструктуру, через которую станут возможны такие переводы. Но в конце февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила, что регулятор сдвинет этот срок. Новая дата массового запуска будет объявлена позже.
По словам Набиуллиной, запросы об отсрочке поступают от банков, при этом пилот проходит успешно: в нем участвует ограниченный круг клиентов 15 банков, или 1700 граждан, а также около 30 компаний. Среди участников теста Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк и ряд других банков. Согласно ранее объявленным планам, другие банки с универсальной лицензией должны настроить работу с цифровым рублем до 1 июля 2026 г., с базовой – до 1 июля 2027 г.
При реализации крупных высокотехнологичных инновационных проектов с большим количеством участников изменения сроков этапов – нормальный рабочий процесс, сообщил «Ведомостям» представитель Банка России. ЦБ отмечает успешность пилота и ожидает массовое внедрение цифрового рубля тогда, когда у регулятора будет уверенность в проработке всех возможных нюансов вместе с участниками пилота. Представитель Банка России не исключил и продление пилота.
Для того чтобы цифровой рубль мог обращаться, финансовые организации должны внедрить в своей IT-инфраструктуре информационную систему, которая должна быть интегрирована с действующей автоматизированной банковской системой (АБС), а также быстро и надежно обмениваться данными с различными государственными и корпоративными системами, мобильными приложениями клиентов и другими ресурсами, пояснил заместитель директора департамента «Цифровые решения» компании «Диасофт» Сергей Добриднюк.
С пилотами не все гладко
Тестирование цифрового рубля для банков пока оставляет больше вопросов, чем ответов. МКБ уже ведет работу по подключению к платформе цифрового рубля, но есть проблема с отсутствием коробочных решений, позволяющих банкам оперативно осуществить подключение, говорит руководитель дирекции информационных технологий МКБ Николай Ульянов. Прио-Внешторгбанк двигается по дорожной карте, но отмечает среди сложностей крупные финансовые затраты на сам проект, уточнил его представитель. Также над внедрением цифрового рубля продолжает работать и банк «Кубань кредит», сообщили в пресс-службе банка.
Банк Дом.РФ масштабирует использование цифрового рубля, говорит зампредседателя правления Николай Козак. Банк уже выполнил базовые функциональные требования проекта, провел тестирования и доработал мобильное приложение. Однако переход от пилотного внедрения к промышленному использованию цифрового рубля «требует существенной дополнительной проработки», подчеркивает Козак. В частности, необходимо обеспечить стабильность и надежность работы системы при повышенных нагрузках, усовершенствовать механизмы безопасности и защиты данных, а также провести комплексную проверку всех компонентов инфраструктуры на предмет возможных уязвимостей, перечислил он.
Есть огромное количество средних и мелких банков (отраслевых или региональных), которые никогда и не создавались с ориентацией на работу с цифровыми активами, говорит ресурсный директор «Девелоники» (ГК Softline) Олег Вылегжанин. Они занимают свою скромную нишу на рынке и выполняют свою работу, зарабатывая либо на кредитовании, либо на обслуживании каких-то определенных финансовых операций. Вероятнее всего, именно они и составляют те самые 30%, чья IT-инфраструктура не готова к приему цифрового рубля, поскольку они не имели возможности инвестировать в развитие IT-сервисов и на них зарабатывать.
Успех внедрения цифрового рубля зависит от способности банков комбинировать инновации с модернизацией устаревших систем, указал руководитель департамента разработки Deckhouse компании «Флант» Константин Аксенов.
Все клиенты должны будут видеть цифровой рубль как отдельный вид активов на своих счетах, поэтому нужно на процессном уровне обособить операции с цифровым и обычным рублем, безналичным и наличным, объясняет директор департамента «Облака и данные» «Рексофта» Руслан Заединов. Второй более важной задачей будет обеспечение безопасности, потому что речь идет о том, что новый вид активов будет храниться не в банках, а на счетах ЦБ, обращает внимание он. «Фактически банки превращаются в агентов по пользованию цифрового рубля, а реальные операции с ним будет выполнять сам ЦБ. Вот здесь как раз идет микс инфраструктурной задачи и задачи обеспечения безопасности», – замечает он.
Оценочный срок запуска проекта внедрения цифрового рубля занимает от 6–10 месяцев с бюджетом от 150 млн руб., оценивает директор технологической практики «ТеДо» Юрий Швыдченко. Проблема скорее состоит в закостенелости традиционных банков, которые частично или, возможно, полностью осознают, что цифровой рубль – это потеря контроля над финансами клиентов, а также более чистая и прозрачная отчетность перед ЦБ, полагает основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ парк рус» Дмитрий Гачко. Конечно, это не идет на пользу самим банкам, поэтому они будут всячески стараться избегать процесса внедрения технологии, считает он. Таким образом, основное препятствие во внедрении цифрового рубля – это именно нежелание самих финансовых организаций двигаться в этом направлении, из-за понимания отсутствия выгоды для них.
Но есть и банки, которые уже готовы к внедрению цифрового рубля. ВТБ будет технологически готов к массовому внедрению цифрового рубля в ранее установленные сроки и ожидает решения по новой дате широкого запуска, заявил его представитель. С технической стороны готовы и банки «Синара», Совкомбанк, Россельхозбанк. Банк «Центр-инвест» в 2023 г. стал участником пилотного проекта по внедрению цифрового рубля и готов предоставить свой опыт в части разработки нормативной документации, использования программного обеспечения и тестирования прохождения цифрового рубля через бюджет, счета предприятий и организаций социальной сферы регионов, поделился его представитель.
«Ведомости» направили запрос всем участникам пилота и подписавшим соглашение об участии, а также другим небольшим банкам.