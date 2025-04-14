Т-банк запустил службу поддержки клиентов на русском жестовом языке

Т-банк запустил поддержку на русском жестовом языке (РЖЯ), рассказал «Ведомостям» его представитель: клиенты банка с особенностями слуха могут проконсультироваться по видеосвязи со специалистами, для которых РЖЯ родной. Опция уже доступна в мобильном приложении Т-банка и на сайте по будням с 10.00 до 19.00 по мск. Чтобы задать вопросы по продуктам экосистемы Т-банка, носителю РЖЯ нужно написать «РЖЯ» в чат поддержки. После этого ему направят ссылку на видеозвонок, к которому подключится сотрудник службы поддержки. Проконсультироваться можно из любой точки мира.