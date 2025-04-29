К чему приведет отмена лимитов по IT-ипотеке

К чему приведет отмена лимитов по IT-ипотекеПри нынешних критериях выдач такой шаг вряд ли существенно повысит привлекательность программы
Банки положительно оценивают отмену лимитов по IT-ипотеке, так как это повысит доступность льготной программы и упростит работу кредитных организаций, сообщили «Ведомостям» представители ВТБ, Альфа-банка, Совкомбанка и банка Дом.РФ. Но большую значимость имеют ограничительные требования к заемщикам, которые продолжат сдерживать выдачи, уверены банкиры.
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