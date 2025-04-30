Рынок трансграничных расчетов накалился из-за недоверия

На платежного агента Money Roo несколько раз жаловались московским силовикам (все заявления закрыты) и те рассказали, что получают в день по 3–4 заявления на посредников о мошенничестве, обычно в особо крупных размерах, поделился CEO компании Алексей Останин. Если агент добросовестный, то движение по делу заканчивается на допросе всех причастных, подчеркнул он. Другой агент говорит, что на него пока в полицию не жаловались.