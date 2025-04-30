Рынок трансграничных расчетов накалился из-за недоверия

Рынок трансграничных расчетов накалился из-за недоверияНедовольство задержками платежей иногда доходит до обращений в полицию
На рынке международных платежей усугубляется ситуация с недоверием. С одной стороны, у недовольных задержками импортеров пошла мода писать заявления на посредников в полицию. С другой – стало известно о случаях, когда импортеры обманом пытались требовать от платежных агентов возврата денег, якобы не дошедших до зарубежного поставщика, хотя на самом деле средства уже пришли. О ситуации на рынке трансграничных расчетов «Ведомостям» рассказали собеседники в банках, юрфирмах и среди агентов.
На платежного агента Money Roo несколько раз жаловались московским силовикам (все заявления закрыты) и те рассказали, что получают в день по 3–4 заявления на посредников о мошенничестве, обычно в особо крупных размерах, поделился CEO компании Алексей Останин. Если агент добросовестный, то движение по делу заканчивается на допросе всех причастных, подчеркнул он. Другой агент говорит, что на него пока в полицию не жаловались.