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В России снизилось число заемщиков с ипотекой и потребкредитами одновременно

Это следствие мер ЦБ по охлаждению рынка кредитования
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Число заемщиков, имеющих дополнительно к ипотеке хотя бы один необеспеченный кредит, в последнем квартале 2024 г. сократилось – впервые с 2022 г. – на 2,8% до 5,6 млн человек, следует из обзора Банка России на основе данных Бюро кредитных историй. Совокупная задолженность по ипотеке с потребкредитом за этот период сократилась на 2% и составила 14,9 трлн руб. Общее количество граждан с ипотекой к концу 2024 г. осталось на уровне показателя за первое полугодие – 10,2 млн человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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