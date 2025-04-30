В России снизилось число заемщиков с ипотекой и потребкредитами одновременно

Число заемщиков, имеющих дополнительно к ипотеке хотя бы один необеспеченный кредит, в последнем квартале 2024 г. сократилось – впервые с 2022 г. – на 2,8% до 5,6 млн человек, следует из обзора Банка России на основе данных Бюро кредитных историй. Совокупная задолженность по ипотеке с потребкредитом за этот период сократилась на 2% и составила 14,9 трлн руб. Общее количество граждан с ипотекой к концу 2024 г. осталось на уровне показателя за первое полугодие – 10,2 млн человек.