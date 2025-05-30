«Сбермобайл» увеличил абонентскую базу почти в 2 раза за год

«Сбермобайл» увеличил абонентскую базу почти в 2 раза за годЭксперты связывают рост с интеграцией в экосистему банка, но прогнозируют замедление темпов роста
Абонентская база «Сбермобайла» – виртуального оператора связи (MVNO) Сбербанка – превысила 3,5 млн абонентов. За 2024 г. это количество выросло на 1,1 млн человек, почти на 50% год к году, а средний расход трафика на одного абонента составил 18 ГБ в месяц. Такие данные «Ведомостям» привел представитель оператора, уточнив, что база учитывает и сим-карты в умных устройствах. Какая ее часть приходится на такие устройства, он не уточнил.
По словам представителя «Сбермобайла», 1,1 млн абонентов – это динамика, близкая к операторам большой четверки: МТС, «Билайна», «Мегафона» и Т2. Прирост МТС за 2024 г. составил 1,3 млн абонентов, «Мегафона» – 1,3 млн, а Т2 – 800 000, сообщил собеседник со ссылкой на годовые отчеты компаний. «Билайн» количество абонентов не раскрывает.