«Сбермобайл» увеличил абонентскую базу почти в 2 раза за год

Абонентская база «Сбермобайла» – виртуального оператора связи (MVNO) Сбербанка – превысила 3,5 млн абонентов. За 2024 г. это количество выросло на 1,1 млн человек, почти на 50% год к году, а средний расход трафика на одного абонента составил 18 ГБ в месяц. Такие данные «Ведомостям» привел представитель оператора, уточнив, что база учитывает и сим-карты в умных устройствах. Какая ее часть приходится на такие устройства, он не уточнил.