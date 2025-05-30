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«Сбермобайл» увеличил абонентскую базу почти в 2 раза за год

Эксперты связывают рост с интеграцией в экосистему банка, но прогнозируют замедление темпов роста
Ника Сизова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Абонентская база «Сбермобайла» – виртуального оператора связи (MVNO) Сбербанка – превысила 3,5 млн абонентов. За 2024 г. это количество выросло на 1,1 млн человек, почти на 50% год к году, а средний расход трафика на одного абонента составил 18 ГБ в месяц. Такие данные «Ведомостям» привел представитель оператора, уточнив, что база учитывает и сим-карты в умных устройствах. Какая ее часть приходится на такие устройства, он не уточнил.

По словам представителя «Сбермобайла», 1,1 млн абонентов – это динамика, близкая к операторам большой четверки: МТС, «Билайна», «Мегафона» и Т2. Прирост МТС за 2024 г. составил 1,3 млн абонентов, «Мегафона» – 1,3 млн, а Т2 – 800 000, сообщил собеседник со ссылкой на годовые отчеты компаний. «Билайн» количество абонентов не раскрывает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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