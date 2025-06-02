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Зачем Совкомбанку перезапуск банка для хипстеров

Новый «Рокет» может стать плацдармом для выхода на более молодую аудиторию
Екатерина Литова
Цифровой банк Рокетбанк был создан в 2013 г. и имел большое конкурентное преимущество в то время, когда мобильные приложения банков практически отсутствовали
Цифровой банк Рокетбанк был создан в 2013 г. и имел большое конкурентное преимущество в то время, когда мобильные приложения банков практически отсутствовали / Донат Сорокин / ТАСС

Спустя 4,5 года после «окончательного закрытия» Рокетбанк возрождается – проект заработает в июле 2025 г. уже на базе лицензии Совкомбанка. Сервис будет развиваться как самостоятельный бренд с независимой командой – «Рокет 2.0» запускается под руководством сооснователей банка «Бланк» и бывших топ-менеджеров Модульбанка Антона Захарова и Роберта Сабирянова.

Накануне официального объявления о перезапуске в Telegram-канале Рокетбанка, где последние публикации были весной 2020 г., появился пост, состоящий из одной фразы: «О как» и отсылающий к популярному интернет-мему. Он сразу собрал множество комментариев пользователей.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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