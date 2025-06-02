Зачем Совкомбанку перезапуск банка для хипстеров

Зачем Совкомбанку перезапуск банка для хипстеровНовый «Рокет» может стать плацдармом для выхода на более молодую аудиторию
Спустя 4,5 года после «окончательного закрытия» Рокетбанк возрождается – проект заработает в июле 2025 г. уже на базе лицензии Совкомбанка. Сервис будет развиваться как самостоятельный бренд с независимой командой – «Рокет 2.0» запускается под руководством сооснователей банка «Бланк» и бывших топ-менеджеров Модульбанка Антона Захарова и Роберта Сабирянова.
Накануне официального объявления о перезапуске в Telegram-канале Рокетбанка, где последние публикации были весной 2020 г., появился пост, состоящий из одной фразы: «О как» и отсылающий к популярному интернет-мему. Он сразу собрал множество комментариев пользователей.
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