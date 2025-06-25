ЦБ описал новый подход к оценке финансового состояния банка

В активах, например, ЦБ планирует учитывать не только накопленные проблемы, признанные банком (долю проблемных кредитов в портфеле), но и потенциальные. В оценку капитала Банк России хочет включать помимо его фактического запаса еще обременение за счет вложений в высокорискованные активы, включая непрофильный бизнес. Например, если у банка объем таких активов значителен по сравнению с запасом капитала, то он рискует в будущем потерять его и нарушить нормативы. Такой банк даже при значительном фактическом запасе капитала не получит высокой оценки за этот блок, отмечает ЦБ в докладе.