ЦБ описал новый подход к оценке финансового состояния банка

ЦБ описал новый подход к оценке финансового состояния банкаОт нее будут зависеть ставка отчисления в фонд страхования вкладов и другие регуляторные блага
Банк России предлагает существенно пересмотреть подход к замерам финансовых показателей и качества управления банком, из которых формируется так называемая оценка экономического положения (ОЭП), говорится в новом консультативном докладе регулятора. ОЭП является одним из важнейших инструментов надзора ЦБ – регулятор использует его для ранжирования банков по уровню риска для вкладчиков и кредиторов. От результатов ОЭП и того, в какой категории риска находится банк, зависит интенсивность надзорных действий ЦБ и размер отчислений в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) – чем хуже оценка, тем пристальнее надзор и выше взнос.
Сейчас ОЭП основывается на разработанной еще в 2008 г. методике – она устарела, признает ЦБ: банковский бизнес эволюционировал и стал гораздо более сложным, а риск-профиль самих банков заметно изменился. Поэтому текущая ОЭП утратила необходимую риск-чувствительность, также снизилось ее значение в диалоге с поднадзорными банками по вопросам управления рисками.
Новая концепция ЦБ
Как и сейчас, по итогам ОЭП банки будут делиться на 5 групп в зависимости от уровня риска для своих кредиторов и вкладчиков, где 1 соответствует низкому риску, а 5 – наиболее высокому. Но характеристики групп изменятся.
Например, сейчас к третьей группе относятся банки с недостатками в деятельности, которые необходимо устранить в ближайшие 12 месяцев, чтобы не возникла ситуация, угрожающая интересам их вкладчиков и кредиторов, то есть с повышенными рисками в деятельности. В новой методике ОЭП группа 3 будет включать средние по уровню риска банки, которые, по оценке ЦБ, не создают указанных выше проблем на горизонте до 2 лет.
Зато в пятую группу будут попадать не только банки, у которых выявлены основания для реализации мер по предупреждению банкротства или отзыва лицензии, но и те, кто накопил критический объем проблем, а формальных рисков неплатежеспособности еще нет.
ЦБ хочет существенно пересмотреть показатели ОЭП и распределить их на два ключевых компонента. Первый будет называться единая количественная оценка или количественный скор (балл), второй – единая оценка качества управления банком.
В количественном скоре ЦБ будет оценивать 33 финансовых показателя в разрезе пяти блоков: «Капитал», «Активы», «Доходность», «Ликвидность» и «Чувствительность». В каждом блоке можно максимально получить 100 баллов, а по итогам банку будет присвоена оценка от 1 (низкий уровень риска) до 5 (высокий).
В активах, например, ЦБ планирует учитывать не только накопленные проблемы, признанные банком (долю проблемных кредитов в портфеле), но и потенциальные. В оценку капитала Банк России хочет включать помимо его фактического запаса еще обременение за счет вложений в высокорискованные активы, включая непрофильный бизнес. Например, если у банка объем таких активов значителен по сравнению с запасом капитала, то он рискует в будущем потерять его и нарушить нормативы. Такой банк даже при значительном фактическом запасе капитала не получит высокой оценки за этот блок, отмечает ЦБ в докладе.
Рентабельность капитала (ROE) предполагается оценивать не только за последний год, но и за три года – это покажет возможности зарабатывать прибыль в среднем по экономическому циклу.
ЦБ хочет повысить чувствительность итоговой ОЭП к оценке доходности банка и оценивать ликвидность банка, сопоставляя его ресурсы с потенциальными оттоками, которые могут произойти в стрессовый момент. По мнению регулятора, убыточный банк с низкой маржинальностью и высокими операционными расходами сможет получить базовый количественный скор не более 80 баллов (из 100), что соответствует группе 2, «да и то лишь при условии максимального балла за все другие блоки, что достижимо, но маловероятно».
Также ЦБ намерен учитывать подверженность банка широкому перечню рыночных рисков. Например, помимо процентного риска банковского портфеля будет оцениваться подверженность процентному риску торгового портфеля, а также фондовому и валютному рискам.
В оценке качества управления банком многие компоненты хотя и похожи на действующую методику, но были существенно обновлены. В этом компоненте банку будет присвоена оценка от 1 до 4.
Оценка устойчивости капитала и ликвидности банка к стрессам получит высокий вес в оценке уровня управления банком. На ОЭП также значимо будет влиять качество работы банка по восстановлению финансовой устойчивости при наступлении фактического стресса. Обновление этого блока позволит связать методику с другими надзорными инструментами и повысит риск-чувствительность ОЭП в целом.
Также ЦБ хочет повысить внимание к новым видам риска, в первую очередь в критичной для банка сфере информационной безопасности, а также к риску недобросовестного поведения.
Итоговая ОЭП будет результатом объединения оценок количественного скора и качества управления. Например, если банк «Х» получил в ходе количественного скора 1, а за качество управления – 3, он в итоге попадает в третью группу риска. Но пока эти расчеты предварительны и будут обсуждаться с рынком.
Одна для всех
ЦБ обращает внимание, что высокое качество управления при низком количественном скоре не может быть основанием для присвоения банку высокой итоговой ОЭП. С другой стороны, низкое качество управления даже при высоком количественном скоре говорит о повышенном уровне риска – есть высокая вероятность того, что будущие решения менеджмента и собственников банка негативно отразятся на его финансовом положении. Поэтому при выставлении итоговой ОЭП Банк России будет придерживать консервативного подхода.
По мнению ЦБ, ОЭП должна постоянно поддерживаться в актуальном состоянии. Как и сейчас, регулятор планирует проводить классификацию банков не реже 1 раза в квартал. При наличии значимых фактов – чаще.
Банк России будет учитывать групповые риски при оценке ОЭП банков из финансовых групп. А для оценки крупных банков со сложным бизнесом ЦБ будет учитывать больше факторов, в том числе таких, к которым в значительной мере применимо мотивированное суждение.
Также ЦБ не планирует повышать ОЭП за счет потенциальной поддержки акционеров в случае стресса, за исключением подтвержденной финансовой поддержки, которую регулятор готов учитывать при оценке качества управления банком. Этот подход будет относиться в том числе к банкам с государственным участием.
Страховые отчисления и другие блага
Сегодня размеры взносов в систему страхования вкладов (ССВ) определяются исходя из отдельных составляющих ОЭП. Банки уплачивают повышенную дополнительную ставку страховых взносов (до 500% от базовой ставки в размере 0,12%), если:
у банка сомнительное состояние капитала, активов, ликвидности, системы управления рисками и внутреннего контроля;
или в отношении банка действуют какие-либо ограничения и запреты.
ЦБ считает, что ставки страховых взносов в ФОСВ должны зависеть от полной ОЭП (классификационной группы), а не от ее части, как это работает сейчас. Поэтому уже в 2025–2027 гг. регулятор намерен пересмотреть критерии финансового положения банков для уплаты повышенной дополнительной ставки страховых взносов. К таким критериям предварительно будут относиться показатели банков с повышенным уровнем риска (группа 4 и 5, за исключением санируемых банков).
В это же время планируется подготовить изменения в закон о страховании вкладов и нормативные акты Банка России (вступят в силу ориентировочно в 2027–2028 гг.) и проработать вопрос установления дифференцированных ставок взносов в ФОСВ с учетом новой ОЭП (вместо текущих базовой и повышенной дополнительной).
ЦБ рассчитывает, что более гранулированное ранжирование банков по новой методике при повышенных рисках увеличит их материальную ответственность за счет бóльших отчислений в ФОСВ. И, наоборот, снизит нагрузку на банки с низким или средним уровнем риска. Это будет дополнительно стимулировать кредитные организации самостоятельно устранять недостатки и нарушения в своей работе.
Также ЦБ намерен использовать результаты ОЭП и в других процессах, требующих разного отношения к банкам с разной устойчивостью. Например, при получении разрешений на открытие филиалов за рубежом, в рамках допуска банка к участию в санации других игроков, при установлении требований к аллокации капитала на кредитование отдельных проектов (в частности, на финансирование технологического суверенитета и структурной адаптации экономики).